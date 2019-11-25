Vodafone заявляє, що зміна власника не вплине на роботу в Донецьку та Луганську

Фото: Vodafone Україна (РБК-Україна)

Компанія продовжить працювати на непідконтрольних Україні територіях Донбасу

Оператор мобільних мереж Vodafone Україна працюватиме на непідконтрольних владі територіях Донбасу після зміни власника. Про це повідомила прес-секретар оператора Вікторія Павловська, передають "Новини Донбасу".

У Vodafone заявили, що продовжувати підтримувати мережі на окупованих територіях.

"На нашу операційну діяльність це ніяким чином не впливає. Ми обслуговували, як підтримували мережі по мірі можливостей, так і продовжимо це робити", - сказала прес-секретар, зазначивши, що на непідконтрольній владі території немає представництв оператора.

Раніше в компанії заявили, що продовжать надавати послуги під брендом Vodafone.

"Всі тарифні плани, послуги та сервіси, а також договори та інші зобов'язання компанії є актуальними й продовжують діяти", - відзначили в компанії.

Зазначимо, Vodafone Україна належало російської компанії МТС. Продаж компанії азербайджанському оператору Bakcell було узгоджено за 734 млн доларів, включаючи відкладений платіж на суму близько 84 млн доларів.

Також РБК-Україна писало, що Антимонопольний комітет України 24 жовтня надав дозвіл Bakcell придбати опосередкований контроль над Vodafone Україна.