Vodafone сообщил о сбое в работе: звонки недоступны

В компании призвали использовать для связи мессенджеры
В Украине возникли технические проблемы со связью мобильного оператора Vodafone. Голосовые услуги недоступны в отдельных городах.
Об этом сообщили в пресс-службе Vodafone.
Отмечается, что проблемы связаны лишь с голосовой связью, работа интернета должна быть доступна.
"Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. Мы имеем непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи", - говорится в сообщении.
В ответ на запрос корреспондента РБК-Украина в компании сообщили, что ближайшее время работа голосовой связи должна быть восстановлена.
"На данный момент инженеры компании активно работают над решением проблемы. Надеемся, в ближайшее время штатная работоспособность голоса будет восстановлена", - сообщили в Vodafone.
Ранее РБК-Украина писало, что в середине мая в работе YouTube произошел мощный сбой, который также был ощутим во многих украинских городах.
Также сообщалось, что из-за технических причин сервисные центры Министерства внутренних дел временно приостановили выдачу справки о несудимости в бумажном виде.
Автор: Игорь Литвиненко