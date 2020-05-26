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Сервисные центры МВД приостановили выдачу бумажных справок о несудимости

Новости » Общество     26.05.2020 - 12:21
Сервисные центры МВД приостановили выдачу бумажных справок о несудимости
Фото: Сервисный центр МВД (facebook.com/hsc.gov.ua)

Сейчас возможно получить справку лишь в электронном виде

В связи с техническими причинами сервисные центры Министерства внутренних дел приостановили на время принятие запросов и выдачу справки о несудимости в бумажном виде. Получить справку можно лишь в электронном виде.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как отметили в министерстве, для получения электронной справки необходимо подать заявку с помощью онлайн-сервиса МВД.

"Друзья, в связи с техническими причинами сервисные центры МВД некоторое время не будут совершать принятия запросов на получение справки о несудимости, а также их выдачу в бумажном виде. Сейчас получения справки доступно только в электронном виде. Заказ такой справки осуществляется только онлайн с помощью кликов", - говорится в сообщении.

Проверкой и формированием справок о несудимости занимается Департамент информатизации МВД. С вопросами можно обратиться на электронную почту департамента: dovidka@mvs.gov.ua.

Напомним, 12 мая произошел сбой в работе системы электронной записи в сервисные центры МВД.

Также сообщалось, что сервисные центры МВД возобновили проведение практических экзаменов на водительские права.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел Украинысправкисервисные центры
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