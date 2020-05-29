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Vodafone сообщил о сбое в работе: звонки недоступны

Новости » Общество     29.05.2020 - 11:55
Vodafone сообщил о сбое в работе: звонки недоступны
Фото: проблемы со связью наблюдаются во многих городах Украины (freepik)

В компании призвали использовать для связи мессенджеры

В Украине возникли технические проблемы со связью мобильного оператора Vodafone. Голосовые услуги недоступны в отдельных городах.

Об этом сообщили в пресс-службе Vodafone.

Отмечается, что проблемы связаны лишь с голосовой связью, работа интернета должна быть доступна.

"Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. Мы имеем непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи", - говорится в сообщении.

В ответ на запрос корреспондента РБК-Украина в компании сообщили, что ближайшее время работа голосовой связи должна быть восстановлена.

"На данный момент инженеры компании активно работают над решением проблемы. Надеемся, в ближайшее время штатная работоспособность голоса будет восстановлена", - сообщили в Vodafone.

Ранее РБК-Украина писало, что в середине мая в работе YouTube произошел мощный сбой, который также был ощутим во многих украинских городах.

Также сообщалось, что из-за технических причин сервисные центры Министерства внутренних дел временно приостановили выдачу справки о несудимости в бумажном виде.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины мобильная связьсбойVodafone Group
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