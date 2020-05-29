ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Vodafone повідомив про збої в роботі: дзвінки недоступні

Новини » Суспільство     29.05.2020 - 11:55
Vodafone повідомив про збої в роботі: дзвінки недоступні
Фото: проблеми зі зв'язком спостерігаються в багатьох містах України (freepik)

У компанії закликали використовувати для зв'язку месенджери

В Україні виникли технічні проблеми зі зв'язком мобільного оператора Vodafone. Голосові послуги недоступні в окремих містах.

Про це повідомили у прес-службі Vodafone.

Наголошується, що проблеми пов'язані лише з голосовим зв'язком, робота інтернету повинна бути доступна.

"Друзі, протягом останньої години в окремих містах можуть бути недоступні голосові послуги. Ми маємо непередбачені технічні проблеми, але вже працюємо над їх оперативним рішенням. Зараз проблема стосується безпосередньо голосового зв'язку, інтернет-мережа повинна працювати у звичайному режимі. Тому поки просимо вас користуватися мессенджерами і іншими засобами зв'язку", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на запит кореспондента РБК-Україна в компанії повідомили, що найближчим часом робота голосового зв'язку повинна бути відновлена.

"На даний момент інженери компанії активно працюють над вирішенням проблеми. Сподіваємося, найближчим часом штатна працездатність голоси буде відновлена", - повідомили в Vodafone.

Раніше РБК-Україна писало, що в середині травня у роботі YouTube стався потужний збій, який також був відчутний у багатьох українських містах.

Також повідомлялося, що з-за технічних причин сервісні центри Міністерства внутрішніх справ тимчасово призупинили видачу довідки про несудимість в паперовому вигляді.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України мобильная связьсбойVodafone Group
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся