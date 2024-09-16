Vodafone повідомив про зміни у коді оператора, але функціонал доступний не всім iPhone

Компанія Vodafone Україна розпочала продажі номерів з новим кодом - 075. Вони доступні до замовлення на сайті або у застосунку My Vodafone.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу мобільного оператора.
У компанії розповіли, що продаж номерів з новим кодом - 075 - вже розпочато. Вони доступні:
Уточнюється, що у мережі магазинів Vodafone нові номери можна як підключити на умовах контракту, так і змінити (якщо є діючий номер передплати).
"Наразі клієнти можуть обрати наявні номери з діапазонів (075)1ххххххх - (075)4хххххх. Згодом перелік номерів, доступних для замовлення або покупки, буде розширюватись", - додали у прес-службі Vodafone.
Зазначається, що станом на зараз Vodafone вже має в розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099.
"Додатковий ресурс нумерації значно збільшує вибір бажаної комбінації цифр для нових та діючих абонентів", - впевнені у компанії.
Обрати собі номер з-поміж наявних клієнти Vodafone можуть:
У компанії уточнили, що сервіс дозволяє не тільки підібрати, але й резервувати бажаний номер, який відповідає потрібним критеріям:
Наголошується водночас, що власники деяких пристроїв Apple не зможуть надсилати SMS на номери 075ххххххх.
Йдеться про смартфони, які:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що мобільний оператор Vodafone підвищив вартість деяких тарифів. Разом із тим було змінено наповненість тарифних пакетів.
Для того, щоб підключити місячний тариф, потрібно поповнити рахунок на необхідну суму й активувати пакет послуг.
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