Vodafone сообщил об изменениях в коде оператора, но функционал доступен не всем iPhone

Компания Vodafone Украина начала продажи номеров с новым кодом - 075. Они доступны к заказу на сайте или в приложении My Vodafone.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора.
В компании рассказали, что продажа номеров с новым кодом - 075 - уже началась. Они доступны:
Уточняется, что в сети магазинов Vodafone новые номера можно подключить как на условиях контракта, так и сменить (если есть действующий номер подписки).
"В настоящее время клиенты могут выбрать имеющиеся номера из диапазонов (075)1ххххххх - (075)4хххххх. Позже перечень номеров, доступных для заказа или покупки, будет расширяться", - добавили в пресс-службе Vodafone.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день Vodafone уже располагает четырьмя номерными кодами: 050, 066, 095, 099.
"Дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемого сочетания цифр для новых и действующих абонентов", - уверены в компании.
Выбрать номер из существующих клиенты Vodafone могут:
В компании уточнили, что сервис позволяет не только подобрать, но и резервировать желаемый номер, отвечающий нужным критериям:
Отмечается, что владельцы некоторых устройств Apple не смогут отправлять SMS на номера 075ххххххх.
Речь идет о смартфонах, которые:
Напомним, ранее мы рассказывали, что мобильный оператор Vodafone повысил стоимость некоторых тарифов. Вместе с тем была изменена наполненность тарифных пакетов.
Для того чтобы подключить месячный тариф, нужно пополнить счет на необходимую сумму и активировать пакет услуг.
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