"Київстар" оновлює вартість послуг: які тарифи зміняться

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку компанії.

Які тарифи оператора подорожчають

У компанії "Київстар" повідомляють, що переглядають вартість тарифів, стартових пакетів та інших послуг, щоб продовжувати збільшувати інвестиції, розширювати мережу та оснащувати її додатковими джерелами живлення, генераторами.

Зазначається, що із 16 вересня 2024 року будуть оновлені тариф SIM для пристроїв та стартовий пакет Smart SIM. Зокрема, підключення тарифу SIM для пристроїв коштуватиме 100 грн. Стільки ж - стартовий пакет Smart SIM.

З 11 вересня мобільний оператор оновлює умови тарифікації для абонентів тарифу передплати SIM для пристроїв. Усі вихідні дзвінки тарифікуватимуться як вказана вартість хвилини в першу секунду кожної хвилини розмови.

Із 1 вересня компанія вже переглянула вартість тарифів у зв'язку з тим, що у них збільшилося споживання мобільного трафіку. Зокрема - у тарифах LOVE UA База, LOVE UA Контракт, LOVE UA Світло 2023, LOVE UA Світло 2023 із Суперсилою Економія, Максимальний Безлім 2019.

Операторів мобільного звязку зобов'язали встановити акумулятори

З початком відключень світла навесні 2024 року в Україні погіршився мобільний зв'язок. У багатьох випадках причиною була втрата живлення, бо мобільні оператори не закупили акумулятори для базових станцій.

У липні Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) зобов’язав операторів мобільного зв’язку забезпечити роботу мереж в умовах відключення електропостачання. Мобільний зв'язок має бути доступним мінімум 10 годин без світла.