Vodafone підписав меморандум зі супутниковою мережею AST SpaceMobile: чого чекати абонентам

Оператор мобільного зв'язку Vodafonе підписав меморандум про взаєморозуміння з компанією AST SpaceMobile, яка будує глобальну супутникову мережу стільникового звʼязку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Vodafonе Україна.

Як обіцяє оператор, інтернет буде набагато якіснішим та має "ловити" там, де наземна інфраструктура недоступна або пошкоджена.

"Швидкісний інтернет із космосу - уже не фантастичний фільм, а те, що скоро стане реальністю! На MWC Barcelona ми підписали Меморандум про взаєморозуміння з AST SpaceMobile - компанією, яка будує глобальну супутникову мережу стільникового звʼязку", - повідомили в Vodafonе.

За словами постачальника послуг, ідея проста й водночас амбітна: щоб звичайний смартфон міг ловити швидкісний інтернет прямо із супутників без жодних спеціальних пристроїв чи застосунків.

"До того ж супутники AST SpaceMobile на низькій орбіті можуть забезпечувати покриття там, де наземна інфраструктура недоступна або пошкоджена. Для України це особливо важливо, адже матимемо надійний резервний рівень звʼязку за будь-яких обставин", - додали у прес-службі.