ua en ru
Вт, 03 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Vodafone підписав меморандум зі супутниковою мережею AST SpaceMobile: чого чекати абонентам

Вівторок 03 березня 2026 04:25
UA EN RU
Vodafone підписав меморандум зі супутниковою мережею AST SpaceMobile: чого чекати абонентам Фото: інтернет обіцяють там, де наземна інфраструктура недосяжна (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Оператор мобільного зв'язку Vodafonе підписав меморандум про взаєморозуміння з компанією AST SpaceMobile, яка будує глобальну супутникову мережу стільникового звʼязку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Vodafonе Україна.

Читайте також: Абонентам Vodafone готують нововведення: зміниться не лише ціна тарифів

Як обіцяє оператор, інтернет буде набагато якіснішим та має "ловити" там, де наземна інфраструктура недоступна або пошкоджена.

"Швидкісний інтернет із космосу - уже не фантастичний фільм, а те, що скоро стане реальністю! На MWC Barcelona ми підписали Меморандум про взаєморозуміння з AST SpaceMobile - компанією, яка будує глобальну супутникову мережу стільникового звʼязку", - повідомили в Vodafonе.

За словами постачальника послуг, ідея проста й водночас амбітна: щоб звичайний смартфон міг ловити швидкісний інтернет прямо із супутників без жодних спеціальних пристроїв чи застосунків.

"До того ж супутники AST SpaceMobile на низькій орбіті можуть забезпечувати покриття там, де наземна інфраструктура недоступна або пошкоджена. Для України це особливо важливо, адже матимемо надійний резервний рівень звʼязку за будь-яких обставин", - додали у прес-службі.

Як ми повідомляли, "Київстар" оновлює тарифи для пристроїв, який залишався незмінним протягом 11 років. Нововведення набуде чинності з з 1 березня 2026 року.

Окрім цього, з 18 лютого lifecell підвищив ціни на мобільні тарифні плани.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет Vodafone Україна
Новини
Зеленський: ми отримали документи з планами РФ на 2026-2027 роки
Зеленський: ми отримали документи з планами РФ на 2026-2027 роки
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою