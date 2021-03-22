Vodafone анонсировал программы цифровой грамотности: будут готовить специалистов новых профессий

Министерство цифровой трансформации Украины и Vodаfone Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровой грамотности украинского общества. В рамках проекта они создадут ряд образовательных программ, посвященных цифровой безопасности, противодействию киберугрозам и мошенничеству.
Об этом сообщает пресс-служба Vodаfone.
В частности, стороны договорились сотрудничать в следующих направлениях:
Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан заявила, что в рамках национального проекта "Дія. Цифровое образование" министерство предлагает научить шесть миллионов украинцев цифровой грамотности за три года.
"Партнерство с Vodafone приближает нас к стратегической цели и открывает еще больше бесплатных образовательных возможностей для граждан", - заявила Ионан.
В то же время GR-директор Vodafone Украина Ольга Дейнега убеждена, что подписанный меморандум с Министерством цифровой трансформации ускорит развитие цифровой грамотности населения.
"Как лидер инноваций мы не можем оставаться в стороне от процессов, происходящих в обществе. Поэтому уже начали работу над созданием образовательных программ для различных аудиторий, например, посвященных цифровой безопасности, противодействию киберугрозам и мошенничеству. В рамках программы мы создадим универсальный базовый курс математики для школьников и более широкой аудитории. Также начнем готовить специалистов редких пока еще сегодня профессий, таких как аналитики больших данных, специалисты по интернету вещей и интернету поведения", - добавила она.
Напомним. ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины в партнерстве с Ассоциацией IT Ukraine запустило проект IT Export Boost. Он будет продвигать IT-услуги украинских компаний на внешних рынках.