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Украинские IT-услуги будут продвигать за рубежом: МИД запустил проект

Новина українською → Украина, Пятница 05 марта 2021 17:25
Украинские IT-услуги будут продвигать за рубежом: МИД запустил проект Фото: компьютер (pixabay.com)
Автор: Юлия Струк

Министерство иностранных дел Украины в партнерстве с Ассоциацией IT Ukraine запустило проект IT Export Boost. Он будет продвигать IT-услуги украинских компаний на внешних рынках.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Рад сообщить о новом партнерстве МИД с украинским бизнесом для создания в украинских компаний новых возможностей на внешних рынках. МИД и Ассоциация IT Ukraine начали проект IT Export Boost, чтобы продвигать украинский IT-экспорт в мире с привлечением наших посольств и консульств", - рассказал министр.

По его словам, речь идет о 14 странах: США, Великобритании, Израиле, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Индии, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии.

Указано, что диппредставительства Украины в этих государствах помогут украинским компаниям в сфере IT наладить контакты с потенциальными заказчиками и государственного, и частного сектора.

Кулеба подчеркнул, что в 2020 году многие секторы экономики пострадали вследствие пандемии, но экспорт IT-индустрии наоборот вырос на 853 млн долларов, то есть более 20%. Доля компьютерных услуг в общем экспорте страны достигла 8,3%.

"Проект IT Export Boost должен предоставить дополнительный импульс не только экспорта, но и привлечению в Украину научно-исследовательских центров международных компаний", - отметил глава МИД.

Напомним, в октябре сообщалось, что Украина будет привлекать IT-специалистов из Беларуси, упростив иммиграцию.

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