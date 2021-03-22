Vodafone анонсувал програми цифрової грамотності: готуватимуть спеціалістів нових професій

Зокрема, сторони домовились співпрацювати у таких напрямках:

Освіта — розробка освітнього контенту та програм для різних вікових аудиторій у різних каналах, створення матеріалів з цифрової безпеки, протидії цифровому шахрайству, кіберзагрозам; розповсюдження інформації про інноваційні технології, технологічні сервіси та рішення й можливості, які вони відкривають.

— розробка освітнього контенту та програм для різних вікових аудиторій у різних каналах, створення матеріалів з цифрової безпеки, протидії цифровому шахрайству, кіберзагрозам; розповсюдження інформації про інноваційні технології, технологічні сервіси та рішення й можливості, які вони відкривають. Популяризація технічних знань , включаючи розробку універсального освітнього базового курсу з основ математики для новачків, який буде корисним для школярів, а також для тих, хто не має технічної освіти.

, включаючи розробку універсального освітнього базового курсу з основ математики для новачків, який буде корисним для школярів, а також для тих, хто не має технічної освіти. Підготовка спеціалістів нових цифрових професій, зокрема: аналітика великих даних (Big Data), інтернет речей (IoT), інтернет поведінки (IoB).

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан заявила, що у рамках національного проекту "Дія. Цифрова освіта" міністерство пропонує навчити шість мільйонів українців цифрової грамотності за три роки.

"Партнерство з Vodafone наближає нас до стратегічної мети і відкриває ще більше безкоштовних освітніх можливостей для громадян", - заявила Іонан.

Водночас GR-директор Vodafone Україна Ольга Дейнега переконана, що підписаний меморандум з Міністерством цифрової трансформації пришвидшить розвиток цифрової грамотності населення.

"Як лідер з інновацій ми не можемо залишатися осторонь процесів, що відбуваються у суспільстві. Тому вже почали роботу над створенням освітніх програм для різних аудиторій, наприклад, про цифрову безпеку, протидію кіберзагрозам та шахрайству. У рамках програми ми створимо універсальний базовий курс з математики для школярів та більш широкої аудиторії. Також почнемо готувати спеціалістів у рідкісних сьогодні професіях, таких як аналітики великих даних, фахівці з інтернету речей та інтернету поведінки", - додала вона.