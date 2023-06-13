Вода впала до рівня 2,7 м: яка ситуація з підтопленнями в Херсонській області

Після підриву дамби Каховської ГЕС середній рівень підтоплення у Херсонській області знизився до позначки 2, 7 м. Зберігається тенденція на спад рівня води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2 м 70 см, що на 27 см менше ніж вчора ввечері", - заявив Прокудін.
За його словами, станом на ранок:
Нагадаємо, що підрив Каховської ГЕС російськими окупантами (стався вночі 6 червня) став найбільшою техногенною катастрофою останніх десятиліть.
Хоч за тиждень після трагедії вода поступово відходить з підтоплених територій, але водночас з'являється все більше інформації про постраждалих та руйнівні наслідки чергового воєнного злочину РФ в Україні.
Зокрема, окупанти залишили напризволяще жителів Лівобережжя, які на окупованих територіях залишилися сам на сам із проблемою.
І хоч нашим рятувальникам вдається частково рятувати людей з лівобережжя, також здійснюється евакуація з правого берега, але це відбувається під постійними обстрілами окупантів.
Щодо впливу підриву ГЕС на ситуацію на фронті аналітики відзначають, що суттєво змінилася географія та топографія Херсонської прифронтової ділянки. Окупанти радіють руйнуванню греблі у контексті ускладнення просування ЗСУ у затопленому регіоні, при цьому самі втратили першу лінію оборони.
Детальніше про те, що відомо про ситуацію через тиждень після теракту на Каховській ГЕС - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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