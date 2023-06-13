Вода впала до рівня 2,7 м: яка ситуація з підтопленнями в Херсонській області

"Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2 м 70 см, що на 27 см менше ніж вчора ввечері", - заявив Прокудін.

За його словами, станом на ранок:

На Правобережжі підтопленими залишається 3600 будинків в 31 населеному пункті.

При цьому на Лівобережжі ситуація залишається критичною. Затоплено 17 населених пунктів. Врятовано 133 людини.

Протягом минулого дня вода відійшла від 200 осель.

Вчора в Херсоні виявили тіла двох потопельників: невідомої жінки та п'ятдесятирічного чоловіка. Загалом наразі відомо про 10 загиблих. Ще 20 осіб отримали поранення, безвісти зниклими вважаються 40.

До ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС залучено 1600 осіб.

Станом на зараз врятовано 2757 людей.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, що підрив Каховської ГЕС російськими окупантами (стався вночі 6 червня) став найбільшою техногенною катастрофою останніх десятиліть.

Хоч за тиждень після трагедії вода поступово відходить з підтоплених територій, але водночас з'являється все більше інформації про постраждалих та руйнівні наслідки чергового воєнного злочину РФ в Україні.

Зокрема, окупанти залишили напризволяще жителів Лівобережжя, які на окупованих територіях залишилися сам на сам із проблемою.

І хоч нашим рятувальникам вдається частково рятувати людей з лівобережжя, також здійснюється евакуація з правого берега, але це відбувається під постійними обстрілами окупантів.

Щодо впливу підриву ГЕС на ситуацію на фронті аналітики відзначають, що суттєво змінилася географія та топографія Херсонської прифронтової ділянки. Окупанти радіють руйнуванню греблі у контексті ускладнення просування ЗСУ у затопленому регіоні, при цьому самі втратили першу лінію оборони.

Детальніше про те, що відомо про ситуацію через тиждень після теракту на Каховській ГЕС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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