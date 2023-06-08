В ISW проаналізували зміни прифронтової ділянки після підриву Каховської ГЕС

Руйнування греблі внаслідок підриву Каховської ГЕС суттєво змінило географію та топографію Херсонської прифронтової ділянки. Окупанти радіють руйнуванню греблі у контексті ускладнення просування ЗСУ у затопленому регіоні, при цьому самі втратили першу лінію оборони.

Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна , посилаючись на звіт ISW .

Затоплення у Херсонській області

Повінь сильно руйнує підготовлені військами РФ оборонні позиції на лівому березі річки Дніпро, особливо торкаючись позицій окупантів на першій лінії в Голій Пристані та Олешках, що показують знімки в ближньому інфрачервоному діапазоні (NIR), зроблені о 4 ранку 7 червня.

Різні джерела повідомляють, що Олешки, Гола Пристань, Козачі Лагері та Дніпряни майже повністю затоплені водою, і рівень води в деяких районах піднімається до висоти одноповерхового будинку.

Мапа затоплень в Херсонській області (фото: understandingwar.org)

Як повідомляє Український штаб, створений для ліквідації наслідків руйнування греблі, станом на 7 червня частково або повністю затоплено 29 населених пунктів, 19 з яких розташовані на підконтрольній Україні території та 10 на окупованій РФ території.

Російські джерела опублікували кадри, які свідчать про те, що вода в Новій Каховці почала відступати й опустилася на 30 см. Російські джерела також стверджували, що рівень води в деяких районах знизився на 3-4 метри з позначки 10 метрів.

Повідомляється, що рівень води у Миколаєві підвищився на 70 см станом на 7 червня. Повінь, ймовірно, посилиться та ще більше змінить географію Херсонської області протягом наступних 72 годин, йдеться у публікації.

Окупанти втратили лінію оборони

Руйнування греблі ГЕС торкається російських військових позицій на східному березі Дніпра. Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які окупанти мали намір використовувати для захисту від атак ЗСУ.

Швидка повінь, ймовірно, змусила російський персонал та військову техніку в основних пунктах зосередження російських військ в Олешках та Голій Пристані відступити, зазначають аналітики ISW.

Також експерти додають, що війська РФ раніше використали ці позиції для обстрілу Херсона та інших населених пунктів на правобережжі Херсонської області.

Прес-секретарка Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що окупанти передислокували свій особовий склад та військову техніку на відстань від 5 до 15 км від зони затоплення, що ставить російські сили поза досяжністю артилерійського вогню деяких населених пунктів на правому березі Дніпра.

Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя, і на кадрах із відео видно, як міни вибухають у паводковій воді.

Окупаційний гауляйтер у Херсонській області Володимир Сальдо при цьому заявив, що руйнація ГЕС вигідна російській обороні, оскільки це ускладнить просування ЗСУ через річку.

"Оцінка ситуації Сальдо ігнорує втрату Росією першої лінії підготовлених укріплень. Кількість російської важкої техніки, втраченої за першу добу затоплення, також неясна", - пишуть експерти ISW.

Затоплення островів на Дніпрі

Українські офіційні особи продовжували звинувачувати війська РФ у руйнуванні греблі ГЕС через побоювання, що ЗСУ висадяться на лівобережжі Херсонської області. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що лише російські сили могли підірвати дамбу, враховуючи її конструктивні та інженерні особливості, та зазначив, що росіяни "дуже раді тому, що острови, на яких нібито базувалися (українські сили), були затоплені".

Гуменюк заявляє, що війська РФ не врахували наслідків перед руйнуванням греблі та були надто стурбовані українським контрнаступом. У Генштабі ЗСУ також стверджували, що російські військові підірвали внутрішні конструкції ГЕС, щоб пошкодити греблю і тим самим запобігти просуванню українських сил.

Росіяни бояться переходу ЗСУ на правобережжя Херсонської області

Російські "воєнкори" висловлювали занепокоєння щодо передбачуваних переходів через річки на східний берег ЗСУ за день до руйнування греблі ГЕС, причому неодноразово і раніше. Пов'язаний із Кремлем блогер стверджував, що станом на 5 червня в районі Дачі на східному березі річки Дніпро (11 км на південний захід від міста Херсон) та на оспорюваних островах біля міста Херсон точилися активні бої між українськими та російськими військами.

Російський "воєнкор" стверджував, що станом на 5 червня у дельті Дніпра також збільшилася кількість українських катерів. Інший "воєнкор" припустив, що ЗСУ намагалися створити плацдарм, захопивши греблю ГЕС.

В ISW зазначають, що не дають оцінок того, чи намагалися Сили оборони України перейти Дніпро, і з якою метою вони могли це зробити.

"Однак явна стурбованість у російському військовому інформаційному просторі показує, що страх перед таким переходом і віра в те, що він або вже почався, або неминучий, були присутні в умах росіян, які уважно стежили за війною незадовго до того, як гребля була зруйнована", - йдеться у звіті.

Ключові висновки

The New York Times (NYT) повідомила, що інженери та експерти з боєприпасів вважають, що ймовірною причиною обвалення греблі ГЕС 6 червня став навмисний вибух.

Війська РФ та окупаційна "влада" реагують на повінь у Херсонській області з великим ступенем дезорганізації й тим самим погіршують шкоду цивільному населенню окупованих територій.

Високопоставлені російські офіцери, пов'язані з ПВК "Вагнера", продовжують позиціонувати себе як ефективні командири, щоб апелювати до президента РФ Володимира Путіна, отримувавши вигоду з гучних військових подій.

Інтерв'ю на підтримку Теплинського, певно, є частиною інформаційної операції, спрямованої на підрив Міноборони РФ.

Кампанії зі зв'язків із громадськістю командирів, пов'язаних із "вагнерівцями", можуть бути недостатніми, щоб відволіктися від реалій поля бою.

Російські та українські офіційні особи звинуватили одна одну у пошкодженні аміакопроводу, що проходить через Харківську область, що призвело до витоку аміаку.

Війська РФ продовжували завдавати наземних ударів у районі Кремінної.

Українські офіційні особи вказали, що ЗСУ ведуть наступальні операції на Бахмутському напрямку станом на 7 червня.

Російські сили продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка - Донецьк.

Російські джерела продовжували стверджувати, що 7 червня українські сили завдали наземних ударів по адміністративному кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

Повідомляється, що російські та українські сили почали перестрілку на заході Запорізької області.

Російська влада продовжує обмежувати міжнародні поїздки для тих, хто має право на військову службу.

Російські офіційні особи та окупаційна "влада" продовжують встановлювати програми патронажу між російськими регіонами та окупованими територіями в Україні з метою інтеграції окупованих територій до складу РФ.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок руйнування греблі частину населених пунктів Херсонської області було затоплено.

Згідно з заявою "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована та вже не підлягає відновленню.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що російські військові дистанційно підірвали Каховську ГЕС.

Детальніше про наслідки підриву - читайте у матеріалі РБК-Україна.