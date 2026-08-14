Вода з водойм Борщагівки: що показали перші аналізи після загибелі трьох тонн риби

Лабораторія зафіксувала у воді з водойм Борщагівської громади на Київщині одночасне перевищення нормативів одразу за шістьма показниками.

Що знайшли у воді

Фахівці Київського обласного ЦКПХ разом із Борщагівською сільрадою та комунальниками взяли 17 проб: чотири - питної води з колодязів і свердловин найближчих будинків, шість - води з водойм і сім - ґрунту.

У воді з водойм лабораторія виявила одразу шість перевищень норми - за розчиненим киснем, залізом, марганцем, фенолами, амонієм та органолептикою. Це може вказувати на забруднення, зокрема органічними сполуками.

Воду з колодязів і ґрунт ще перевіряють. Підсумковий висновок і рішення про обмеження обіцяють оприлюднити 17 серпня.

Що зараз не можна робити

Поки результати не готові, у центрі радять не ризикувати:

не пити воду з колодязів, свердловин і бюветів у зоні події;

для пиття та готування брати привізну або бутильовану воду;

не купатися у водоймах і не заходити у воду;

не ловити й не їсти рибу, а також не купувати її з невідомих джерел;

не поливати город і не поїти худобу водою з водойм;

не пускати до водойм дітей і тварин.

Чому кип'ятіння і фільтри не врятують

Головне, про що попереджають фахівці: прозора вода ще не означає чиста. Хімію не видно й не чути - ні колір, ні запах, ні смак її не викажуть.

Кип'ятіння тут теж марне: воно вбиває мікроби, але хімічні речовини нікуди не дінуться. Не допоможуть і побутові фільтри - вони працюють лише з певними речовинами й у такій ситуації нічого не гарантують.

Усі ці обмеження стосуються води з колодязів, свердловин, бюветів і водойм. На воду з-під крана - централізоване водопостачання - вони не поширюються.

Станом на ранок 13 серпня до лікарів ніхто не звертався зі скаргами, які могли б бути пов'язані з подією.

Та якщо після контакту з водою з'явилися нудота, блювання, діарея, висип чи подразнення шкіри й очей, у центрі радять піти до сімейного лікаря й обов'язково згадати про контакт із водою. Причини того, що сталося, зараз з'ясовують.