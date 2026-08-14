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Вода з водойм Борщагівки: що показали перші аналізи після загибелі трьох тонн риби

16:16 14.08.2026 Пт
3 хв
Купатися, ловити рибу, поливати город і поїти худобу з водойм зараз не можна
aimg Валерія Абабіна
Вода з водойм Борщагівки: що показали перші аналізи після загибелі трьох тонн риби Фото: Масовий мор риби на Київщині (facebook.com borshagivska)
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Лабораторія зафіксувала у воді з водойм Борщагівської громади на Київщині одночасне перевищення нормативів одразу за шістьма показниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".

Що знайшли у воді

Фахівці Київського обласного ЦКПХ разом із Борщагівською сільрадою та комунальниками взяли 17 проб: чотири - питної води з колодязів і свердловин найближчих будинків, шість - води з водойм і сім - ґрунту.

У воді з водойм лабораторія виявила одразу шість перевищень норми - за розчиненим киснем, залізом, марганцем, фенолами, амонієм та органолептикою. Це може вказувати на забруднення, зокрема органічними сполуками.

Воду з колодязів і ґрунт ще перевіряють. Підсумковий висновок і рішення про обмеження обіцяють оприлюднити 17 серпня.

Що зараз не можна робити

Поки результати не готові, у центрі радять не ризикувати:

  • не пити воду з колодязів, свердловин і бюветів у зоні події;
  • для пиття та готування брати привізну або бутильовану воду;
  • не купатися у водоймах і не заходити у воду;
  • не ловити й не їсти рибу, а також не купувати її з невідомих джерел;
  • не поливати город і не поїти худобу водою з водойм;
  • не пускати до водойм дітей і тварин.

Чому кип'ятіння і фільтри не врятують

Головне, про що попереджають фахівці: прозора вода ще не означає чиста. Хімію не видно й не чути - ні колір, ні запах, ні смак її не викажуть.

Кип'ятіння тут теж марне: воно вбиває мікроби, але хімічні речовини нікуди не дінуться. Не допоможуть і побутові фільтри - вони працюють лише з певними речовинами й у такій ситуації нічого не гарантують.

Усі ці обмеження стосуються води з колодязів, свердловин, бюветів і водойм. На воду з-під крана - централізоване водопостачання - вони не поширюються.

Станом на ранок 13 серпня до лікарів ніхто не звертався зі скаргами, які могли б бути пов'язані з подією.

Та якщо після контакту з водою з'явилися нудота, блювання, діарея, висип чи подразнення шкіри й очей, у центрі радять піти до сімейного лікаря й обов'язково згадати про контакт із водою. Причини того, що сталося, зараз з'ясовують.

Нагадаємо, масовий мор риби у водоймах Київщини зафіксували 11 серпня - за попередніми підрахунками, загинуло близько трьох тонн риби.

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що під час ліквідації прориву каналізаційного колектора стічні води перекачували в зливову мережу Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади.

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