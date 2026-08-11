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На Київщині зафіксували масовий мор риби, доступ до водойм обмежують

16:16 11.08.2026 Вт
2 хв
Одна з ймовірних версій - витік стічних вод на одному з об’єктів у Києві
aimg Валерій Ульяненко
На Київщині зафіксували масовий мор риби, доступ до водойм обмежують Фото: мор риби зафіксували на трьох водоймах (freepik.com)
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Доступ мешканців Київщини до трьох водойм обмежили через масовий мор риби. Наразі експерти встановлюють причини цієї події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

"Вчора місцеві служби помітили масовий мор риби в одній із водойм області. Сьогодні - ще у двох. За попередніми підрахунками, йдеться про загибель близько трьох тонн риби. На місцях фахівці відповідних служб відібрали необхідні проби води для з’ясування джерела забруднення", - розповів він.

Ткаченко зазначив, що зараз експерти встановлюють причини події. Однією з ймовірних версій є витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з об’єктів у Києві, який розташований поруч.

За його словами, забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації.

"На час проведення необхідних заходів доступ відвідувачів до водойм обмежений. На місці працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань ТЕБ та НС", - йдеться у заяві.

Оновлено о 19:13

Пізніше Ткаченко повідомив, що комісії Держекоінспекції та Держпродспоживслужби відібрали проби води та зразки риби для лабораторних досліджень. Крім того, було організовано збір і подальшу утилізацію загиблої риби.

"Встановлено, що під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачувалися до зливової мережі Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади. Відповідні роботи задокументувала поліція. Наразі їх припинено, а потенційне джерело витоку ліквідовано", - зазначив він.

Голова ОДА додав, що на місцях організовано підвезення питної води. Він заявив, що через ризик подальшого поширення забруднення вниз за течією питання також буде розглянуто на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Бучанської РДА.

Нагадаємо, у Києві на озері Вербне рибалки виявили сонячного окуня - чужорідний для українських водойм вид, якого також називають "окунем-піраньєю". Нині він поширюється й в інших столичних водоймах.

Зазначимо, рибалкам варто бути уважними: деякі екземпляри судака, щуки, ляща, чехоні, плітки та синця можуть коштувати чималих грошей.

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