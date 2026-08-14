Вода из водоемов Борщаговки: что показали первые анализы после гибели трех тонн рыбы
Лаборатория зафиксировала в воде из водоемов Борщаговской общины в Киевской области одновременное превышение нормативов сразу по шести показателям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава".
Что нашли в воде
Специалисты Киевского областного ЦКПХ вместе с Борщаговским сельсоветом и коммунальщиками взяли 17 проб: четыре – питьевой воды из колодцев и скважин ближайших домов, шесть – воды из водоемов и семь – почвы.
В воде из водоемов лаборатория обнаружила сразу шесть превышений нормы - за растворенным кислородом, железом, марганцем, фенолами, аммонием и органолептикой. Это может указывать на загрязнение, в частности, органическими соединениями.
Воду из колодцев и почву еще проверяют. Итоговый вывод и решение об ограничениях обещают обнародовать 17 августа.
Что сейчас нельзя делать
Пока результаты не готовы, в центре советуют не рисковать:
- не пить воду из колодцев, скважин и бюветов в зоне происшествия;
- для питья и приготовления брать привозную или бутилированную воду;
- не купаться в водоемах и не заходить в воду;
- не ловить и не есть рыбу, а также не покупать ее из неизвестных источников;
- не поливать огород и не поить скот водой из водоемов;
- не пускать в водоемы детей и животных.
Почему кипячение и фильтры не спасут
Главное, о чем предупреждают специалисты: прозрачная вода еще не значит чистой. Химию не видно и не слышно – ни цвет, ни запах, ни вкус ее не выразят.
Кипячение здесь тоже бесполезно: оно убивает микробы, но химические вещества никуда не денутся. Не помогут и бытовые фильтры – они работают только с определенными веществами и в такой ситуации ничего не гарантируют.
Все эти ограничения касаются воды из колодцев, скважин, бюветов и водоемов. На воду из-под крана – централизованное водоснабжение – они не распространяются.
На утро 13 августа к врачам никто не обращался с жалобами, которые могли бы быть связаны с событием.
Но если после контакта с водой появились тошнота, рвота, диарея, сыпь или раздражение кожи и глаз, в центре советуют пойти к семейному врачу и вспомнить о контакте с водой. Причины случившегося сейчас выясняют.
Напомним, массовый мор рыбы в водоемах Киевщины зафиксировали 11 августа - по предварительным подсчетам, погибли около трех тонн рыбы.
Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что во время ликвидации прорыва канализационного коллектора сточные воды перекачивали в ливневую сеть Киева, впадающую в водоемы Борщаговской общины.