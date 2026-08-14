Вода из водоемов Борщаговки: что показали первые анализы после гибели трех тонн рыбы

Лаборатория зафиксировала в воде из водоемов Борщаговской общины в Киевской области одновременное превышение нормативов сразу по шести показателям.

Что нашли в воде

Специалисты Киевского областного ЦКПХ вместе с Борщаговским сельсоветом и коммунальщиками взяли 17 проб: четыре – питьевой воды из колодцев и скважин ближайших домов, шесть – воды из водоемов и семь – почвы.

В воде из водоемов лаборатория обнаружила сразу шесть превышений нормы - за растворенным кислородом, железом, марганцем, фенолами, аммонием и органолептикой. Это может указывать на загрязнение, в частности, органическими соединениями.

Воду из колодцев и почву еще проверяют. Итоговый вывод и решение об ограничениях обещают обнародовать 17 августа.

Что сейчас нельзя делать

Пока результаты не готовы, в центре советуют не рисковать:

не пить воду из колодцев, скважин и бюветов в зоне происшествия;

для питья и приготовления брать привозную или бутилированную воду;

не купаться в водоемах и не заходить в воду;

не ловить и не есть рыбу, а также не покупать ее из неизвестных источников;

не поливать огород и не поить скот водой из водоемов;

не пускать в водоемы детей и животных.

Почему кипячение и фильтры не спасут

Главное, о чем предупреждают специалисты: прозрачная вода еще не значит чистой. Химию не видно и не слышно – ни цвет, ни запах, ни вкус ее не выразят.

Кипячение здесь тоже бесполезно: оно убивает микробы, но химические вещества никуда не денутся. Не помогут и бытовые фильтры – они работают только с определенными веществами и в такой ситуации ничего не гарантируют.

Все эти ограничения касаются воды из колодцев, скважин, бюветов и водоемов. На воду из-под крана – централизованное водоснабжение – они не распространяются.

На утро 13 августа к врачам никто не обращался с жалобами, которые могли бы быть связаны с событием.

Но если после контакта с водой появились тошнота, рвота, диарея, сыпь или раздражение кожи и глаз, в центре советуют пойти к семейному врачу и вспомнить о контакте с водой. Причины случившегося сейчас выясняют.