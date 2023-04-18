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Катастрофічного затоплення не буде. Синоптики зробили заяву через водопілля в Києві

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Київ, Вівторок 18 квітня 2023 13:23
Катастрофічного затоплення не буде. Синоптики зробили заяву через водопілля в Києві Фото: катастрофічного затоплення Києва не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Масштабного затоплення Києва не прогнозується. При цьому на ранок фіксується зниження рівня води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій Іллю Перевозчикова під час брифінгу.

"Станом на ранок у Києві ми фіксуємо вже стабілізацію ситуації, навіть зниження рівня води", - сказав Перевозчиков.

Однак він зазначив, що в столиці поки ще фіксується вихід води на заплавні та прирічкові території, затоплення островів Муромець, Труханів, а також в окремих районах Київської області - Бориспільському, Вишгородському та Броварському.

"Затоплення, які нині фіксуються, - це один із максимальних рівнів, який може бути, і найближчим часом має піти на спад...Катастрофічного, масштабного затоплення Києва не буде", - стверджує Перевозчиков.

Нагадаємо, що в Києві завчасно проводять підготовку до піка паводка, який очікується 22 квітня. В столиці проводять спеціальні тренування на випадок НС.

Додамо, сьогодні вранці рятувальники розповіли про поточну ситуацію з паводком в Україні.

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