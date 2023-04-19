ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вода отступает. В Киеве паводок идет на убыль, но есть значительные подтопления

Новина українською →
Киев, Среда 19 апреля 2023 09:10
Вода отступает. В Киеве паводок идет на убыль, но есть значительные подтопления Фото: в Киеве паводок идет на убыль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный паводок в Киеве идет на убыль, а уровень воды уменьшается. Однако на Левом берегу остаются подтопленными парки и частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

По состоянию на утро 19 апреля уровень воды в Днепре в пределах столицы составляет 9343 см. За последние сутки вода отошла еще на 7 см, поэтому в Киеве сохраняется второй (оранжевый) уровень опасности.

"Сейчас паводок несколько дней подряд идет на убыль. На данный момент по Киеву не зафиксированы аварийные подтопления", - отмечает начальник КГВА Сергей Попко.

Затопленными остаются парк "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Пик паводка ожидается 22 апреля. До критического уровня воды в Днепре еще 72 см. По прогнозам, паводок в этом году не достигнет этой отметки.

"Но все нужные службы в усиленном режиме готовятся к любым чрезвычайным ситуациям. В частности, сегодня будут проведены специализированные учения по спасению людей и ликвидации последствий наводнения. Киев готов защитить своих жителей", - добавил Попко.

Напомним, синоптики успокоили жителей Киева и заявили, что катастрофического затопления в столице не будет.

Из-за весеннего паводка пострадали восемь областей Украины. Из-за разлива рек остаются затопленными домохозяйства, дороги и дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вячеслав Негода
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили больше 600 оккупантов, 12 ББМ и 23 БПЛА
ВСУ за сутки уничтожили больше 600 оккупантов, 12 ББМ и 23 БПЛА
DAILY
"Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Полигон Беларусь". Как Лукашенко помогает РФ в войне и почему боится победы Путина