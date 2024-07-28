Вода в окупованій Херсонській області непридатна до використання, - ЦНС

Лабораторні аналізи якості води у водоймах Нижніх Сірогоз, Першопокровки, Верхніх Сірогоз і Новоолександрівки показали незадовільні результати, які становлять загрозу для здоров’я громадян.

Окупанти визнають, що воду не можна використовувати ні для побутових чи сільськогосподарських потреб, на для купання.

У ЦНС зазначили, что ситуація із водозабезпеченням на тимчасово окупованих територіях України вже давно вийшла з-під контролю окупантів. Діяльність ворога проявляється не тільки в руйнуванні українських міст та вбивствах мирного населення, а неприпустимому відношенні до екології.