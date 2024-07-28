UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вода в окупованій Херсонській області непридатна до використання, - ЦНС

Фото: ілюстративне фото води у пляшках (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вода у тимчасово окупованій Херсонській області є непридатною для використання. Стан місцевих водойм є критично небезпечним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Лабораторні аналізи якості води у водоймах Нижніх Сірогоз, Першопокровки, Верхніх Сірогоз і Новоолександрівки показали незадовільні результати, які становлять загрозу для здоров’я громадян.

Окупанти визнають, що воду не можна використовувати ні для побутових чи сільськогосподарських потреб, на для купання.

У ЦНС зазначили, что ситуація із водозабезпеченням на тимчасово окупованих територіях України вже давно вийшла з-під контролю окупантів. Діяльність ворога проявляється не тільки в руйнуванні українських міст та вбивствах мирного населення, а неприпустимому відношенні до екології.

Проблеми з водою на Донбасі

Нагадаємо, що тиждень тому в окупований Донецьк зупинилась подача води. Причиною стало відключення світла в Росії, що спричинило зупинку водогіну "Дон - Донбас".

Також ми писали, що декілька днів тому на тимчасово окупованій частині Донецької області місцеві жителі вийшли на протести. Люди незадоволені проблемами з водопостачанням та відсутністю питної води у наведених пунктах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні