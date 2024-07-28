Вода в оккупированной Херсонской области непригодна к использованию, - ЦНС

Как сообщается, лабораторные анализы качества воды в водоемах Нижних Сирогоз, Первопокровки, Верхних Сирогоз и Новоалександровки показали неудовлетворительные результаты, представляющие угрозу здоровью граждан.

Оккупанты признают, что воду нельзя использовать ни для бытовых или сельскохозяйственных нужд, ни для купания.

В ЦНС отметили, что ситуация с водообеспечением на временно оккупированных территориях Украины уже давно вышла из-под контроля оккупантов. Деятельность врага проявляется не только в разрушении украинских городов и убийствах мирного населения, но и в недопустимом отношении к экологии.