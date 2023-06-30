Світло подорожчало, щодо води - приготуватися: на скільки виростуть платіжки у липні

В Україні зросли деякі тарифи на послуги житлово-комунального господарства. Частина з них відобразиться у платіжках вже наступного місяця.

Платимо за світло за новим тарифом

З 1 червня ціни на електроенергію для побутових споживачів зросли до 2,64 гривні за кВт-год. Відповідно, спожиті цього місяця обсяги оплачуються за новим тарифом, що й відобразиться у липневій платіжці.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, платіжки в середньому зростуть на 250 гривень. Звичайно, сума залежить від того, скільки кіловат намотує ваш лічильник, проте знаючи середні обсяги споживання, можна оцінити різницю.

Зазначимо, середньомісячне споживання на одне домогосподарство 2020 року становило 168 кВт-год. Раніше цей обсяг рахувався за тарифом 1,44 гривні за кВт-год, оскільки вписувався в ліміт менше 250 кВт-год. Тобто треба було заплатити 242 гривні. Тепер така кількість енергії коштуватиме 443,5 гривні - на 200 гривень більше.

Інші приблизні розрахунки:

якщо спожито 200 кВт-год - було 288, стало 528 гривень (різниця 240 гривень)

якщо спожито 250 кВт-год - було 360, стало 660 гривень (різниця 300 гривень)

якщо спожито 300 кВт-год - було 444, стало 792 гривні (різниця 348 гривень)

Для власників двозонних лічильників можливість заощадити збереглася. Для них у період з 23:00 до 07:00 діє так званий нічний тариф, за ставкою вдвічі нижчою, тобто 1,32 грн/кВт-год.

Це означає, що, наприклад, якщо з обсягом споживання 200 кВт-год на місяць половину вдається перенести на нічні години (включаючи енерговитратні прилади - пральні машинки, кондиціонери, хлібопічки, мультиварки тощо), то замість 528 у платіжці буде 396 гривень (на 132 гривні менше).

Різко зросли й тарифи на світло для бізнесу. Однак вони почнуть діяти з липня, тобто платити за новими тарифами треба буде із серпня.

Максимальні тарифи становитимуть:

ніч з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 00:00 - 3000 грн/МВт-год (зростання на 50%)

день з 07:00 до 19:00 – 5600 грн/МВт-год (зростання на 40%)

вечірній пік з 19:00 до 23:00 - 7200 грн/мвт-год (зростання на 80%)

Тарифи на воду також підняли

Напередодні Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи для водоканалів. Платіжки в середньому зростуть на 32%, проте не у липні, а у серпні.

У комісії уточнюють, що сума у платіжках зросте на 62 гривні для середньостатистичного домогосподарства (2-3 особи). Тобто до підвищення вона орієнтовно становила 194 гривень за середнього тарифу 29,78 гривень за кубометр, після підвищення сягатиме 194 гривень за середнього тарифу 39,37 гривень за кубометр.

Ціни на воду не будуть підвищені у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях, оскільки на їхній території продовжуються бойові дії та є населені пункти, які постраждали від російських окупантів.

Крім того, не зміниться сума у платіжках для тих, хто отримує субсидії, - вони будуть автоматично перераховані.

При цьому найвищі тарифи у водоканалів, у яких невеликі обсяги реалізації послуг, висока частка реагентів, велика протяжність мереж і т.д. Як правило, більше за інших платять мешканці Вінниці, Павлограда, Дрогобича та Житомира.

Зростання тарифу обумовлено збільшенням витрат на електроенергію у середньому на 14%; підвищенням оплати праці 13%; зростанням обсягів закупівлі реагентів на 88%, зобов'язань ліцензіатів за кредитами - 60%.

Скільки платитимуть у регіонах з 1 липня за кубометр (водопостачання + водовідведення, ціни вказані з ПДВ):

"Луцькводоканал" - 32,55 гривень

"Аульський водовід" (Дніпропетровська облрада) -34,28 гривень

"Енергоресурси" (Нікополь, Дніпропетровська область) - 40,89 гривень

"Кривбасводоканал" (Кривий Ріг) - 38,74 гривень

"Краматорський водоканал" - 39,61 гривень

ВУВКГ Ужгорода - 54,57 гривень

"Водоканал" (Запоріжжя) - 36,72 гривень

"Івано-Франківськводоекотехпром" - 36,66 гривень

"Білоцерківвода" - 50,08 гривень

"Львівводоканал" - 29,07 гривень

"Інфокс" (філія "Інфоксводоканал", Одеса) - 46,36 гривень

"Кременчукводоканал" - 41,16 гривень

"Полтававодоканал" - 44,44 гривень

"Міськводоканал" (Сумська міська рада) - 38,68 гривень

"Хмельницькводоканал" - 34,36 гривень

"Міськтепловодоенергія" (Кам'янець-Поділський) - 37,66 гривень

"Чернівціводоканал" - 32,97 гривень

"Київводоканал" - 41,13 гривень

Нікопольське ВУВКГ - 42,74 гривень

"Дніпроводоканал" - 40,66 гривень

"Рівнеоблводоканал" - 45,25 гривень

Для наступних водоканалів встановлюються два етапи підвищення - з 1 липня та 1 вересня.

РБК-Україна наводить відповідні тарифи за кубометр (з ПДВ):

"Вінницяоблводоканал" - 35,82 та 42,9 гривень

"Житомирводоканал" - 48,14 та 63,61 гривень

"Новомосковськводоканал" - 59,17 та 61,06 гривень

"Дніпро - Західний Донбас" - 39,13 та 42,21 гривень

Павлоградське ВУВКГ - 69,96 та 75,75 гривень

"Дніпро - Кіровоград" - 55,02 та 63,94 гривень

"Дрогобичводоканал" - 53,68 та 62,17 гривень

"Тернопільводоканал" - 44,11 та 51,08 гривень

"Черкасиводоканал" - 35,43 та 38,98 гривень

"Чернігівводоканал" - 39,01 та 44,73 гривень

"Броваритепловодоенергія" - 38,06 та 43,35 гривень

Що ще подорожчає у липні

З 1 липня на довоєнний рівень повертаються податки на паливо - акцизи та ПДВ за ставкою 20%. Відповідно, зростуть ціни на бензин, дизель та автомобільний газ.

Як зазначив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, бензин може подорожчати на 11 гривень, дизель - на 8 гривень, автогаз - на 3 гривні.

Тобто якщо станом на сьогодні середні ціни на бензин А-95 перебувають на позначці 44,55 гривень, то вони можуть піднятися до 55,55 гривень. Відповідно дизельне паливо з 42,95 до 51 гривні, а автомобільний газ з 21,83 до 25 гривень за літр.

Водночас, директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев прогнозує, що бензин у середньому подорожчає на 12 гривень, дизель - на 10 гривень, автогаз - на 5 гривень.

Однак не виключено, що зростання цін буде стримано деякими факторами.

"Думаю, відбудеться певна амортизація за рахунок зниження роздрібної націнки, але 11 гривень за літр ринок "не проковтне", відповідно, буде десь 7-8 гривень за бензином і 5-6 за дизпаливом плюс до чинної ціни. Газ подорожчає на 3 гривні за літр, тому що націнка на ньому менша і можливостей для амортизації немає", - вважає Сергій Куюн.

Детальніше читайте у матеріалі "Фінальні "знижки" на АЗС. В Україні піднімуть ціни на бензин, щоб допомогти держбюджету".

Крім того, у Національному банку попереджали, що через підрив росіянами Каховської ГЕС сільськогосподарським землям Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей загрожує посуха.

Тому вже зараз може знизитися врожайність соняшнику, овочів та деяких фруктів. В результаті тимчасово піднімуться ціни на помідори, баклажани, кабачки та перець. Хоча імпорт та поставки з інших областей мають нівелювати цей ефект.