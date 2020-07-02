ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вода в Днестре достигла опасной отметки

Новости » Происшествия     02.07.2020 - 15:39
Вода в Днестре достигла опасной отметки
Фото: Днестр (uc.od.ua)

Поймы вдоль нижнего Днестра заполнены водой

Уровень воды на нижнем Днестре достиг опасных отметок и продолжает повышаться. На низких участках автодороги Одесса-Рени вода поднимается к полотну дороги.

Об этом сообщает пресс-служба бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная.

Как сообщается, на реке Днестр возле водного поста Белгород-Днестровского уровень воды составляет 155 см над нулем поста.

"Уровень воды достиг опасной отметки, но подтопления пока не произошло благодаря защите территории насосной станцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, поймы вдоль нижнего Днестра заполнены водой.

Ранее сообщалось, что в связи с сильными дождями возле села Маяки в Беляевском районе Одесской области в реке Днестр ожидается подъем уровня воды.

Напомним, в западной Украине сегодня снова дожди и грозы, но во всех других областях жарко и без осадков.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины водаДнестр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь