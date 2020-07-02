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Вода в Дністрі досягла небезпечної позначки

Новини » Надзвичайні події     02.07.2020 - 15:39
Вода в Дністрі досягла небезпечної позначки
Фото: Дністер (uc.od.ua)

Заплави уздовж нижнього Дністра заповнені водою

Рівень води на нижньому Дністрі досяг небезпечних відміток і продовжує підвищуватися. На низьких ділянках автодороги Одеса-Рені вода піднімається до полотна дороги.

Про це повідомляє прес-служба басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю.

Як повідомляється, на річці Дністер біля водного поста Білгород-Дністровського рівень води становить 155 см над нулем поста.

"Рівень води сягнув небезпечної позначки, але підтоплення поки не сталося завдяки захисту території насосною станцією", - йдеться в повідомленні.

Крім того, заплави уздовж нижнього Дністра заповнені водою.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з сильними дощами біля села Маяки в Біляївському районі Одеської області в річці Дністер очікується підйом рівня води.

Нагадаємо, у західній Україні сьогодні знову дощі та грози, але у всіх інших областях жарко і без опадів.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України водаДнестр
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