Внучка диктатора Муссолини отреагировала на отмену санкций против нее в Украине

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини - Алессандра Муссолини - отреагировала на отмену санкций против нее. Санкции были наложены за участие в организации так называемых "выборов" на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Муссолини для Радио Свобода.

Как утверждает внучка итальянского диктатора, она никогда не была на территории Украины, тем более не принимала участия в каких-либо политических или общественных событиях. По словам Муссолини, отмена санкций против нее является "восстановлением правды".

"Как я уже официально 15 ноября 2019 года проинформировала консульство Италии в Киеве, я никогда не бывала в Украине и, соответственно, никоим образом не принимала участия в любой политическом или общественном событии в этой стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах - ни прямо, ни косвенно - я не имела возможности высказать любые оценочные суждения относительно политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прямых или опосредованных контактов с политиками или с представителями местной власти. В свое время я считала "санкцию" совершенно безосновательной, и сегодня беру во внимание факт ее отмены, что способствует восстановлению правды", - заявила Муссолини.

Отметим, Алессандра Муссолини была внесена в санкционный список Украины за участие в организации так называемых "выборов" на оккупированной территории Донбасса. Муссолини якобы была наблюдателем на этих "выборах".

Напомним, в четверг, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №184/2020, которым были сняты санкции с 6 лиц, причастных к организации так называемых "выборов" на Донбассе. Среди лиц, с которых были сняты санкции, была Алессандра Муссолини.