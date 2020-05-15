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Офис президента опубликовал обновленные списки санкций против России

Новости » Политика     15.05.2020 - 18:40
Офис президента опубликовал обновленные списки санкций против России
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Санкции сняли с нескольких физических и юридических лиц

Офис президента Украины обнародовал обновленные списки санкций против России. В частности, санкции сняли с нескольких физических и юридических лиц.

Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.

В обновленном списке фигурируют 377 физических, а также 235 юридических лиц. Санкции вводятся на срок от одного до трех лет, при этом несколько человек и компаний исключили из списков.

Фото: санкционный список физлиц

Санкции сняты с нескольких организаторов так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе, в том числе с Алессандры Муссолини (внучки диктатора Бенито Муссолини), которая была наблюдателем. Также отменены санкции против совладельца группы ТИС Алексея Федорычева.

Также санкции сняли с производителя корпоративной информационной системы "Парус", программное обеспечение которого используется государственными органами. Кроме того, санкции больше не распространяются на ряд компаний в IT-сфере с российскими корнями.

Отметим, этим же документом президент Владимир Зеленский продлил запрет российских социальных сетей в Украине. Речь идет о ресурсах "Вконтакте" и "Одноклассники", которые заблокированы решением СНБО с мая 2017 года.

Напомним, ранее в Конгресс США внесли резолюцию с требованием ввести против России новые и усиленные санкции за удерживание политических заключенных, в том числе украинских.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСанкции
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