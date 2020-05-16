Онука диктатора Муссоліні відреагувала на скасування санкцій проти неї в Україні

Онука італійського диктатора Беніто Муссоліні - Алессандра Муссоліні - відреагувала на скасування санкцій проти неї. Санкції було накладено за участь в організації так званих "виборів" на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Муссоліні для Радіо Свобода.

Як стверджує онука італійського диктатора, вона ніколи не була на території України, тим паче не брала участі в будь-яких політичних чи суспільних подіях. За словами Муссоліні, скасування санкцій проти неї є "відновленням правди".

"Як я вже офіційно 15 листопада 2019 року поінформувала консульство Італії в Києві, я ніколи не бувала в Україні та, відповідно, жодним чином не брала участі в будь-якій політичній чи суспільній події в цій країні. Окрім того, ні за яких обставин - ні прямо, ні опосередковано - я не мала можливості висловити будь-які оціночні судження щодо політичної ситуації в Україні. Я також ніколи не мала прямих чи опосередкованих контактів із політиками або з представниками місцевої влади. Свого часу я вважала "санкцію" зовсім безпідставною, і сьогодні беру до уваги факт її скасування, що сприяє відновленню правди", - заявила Муссоліні.

Зазначимо, Алессандра Муссоліні була внесена до санкційного списку України через участь в організації так званих "виборів" на окупованій території Донбасу. Муссоліні нібито була спостерігачем на цих "виборах".

Нагадаємо, у четвер, 14 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ №184/2020, яким було знято санкції з 6 осіб, причетних до організації так званих "виборів" на Донбасі. Серед осіб, з яких було знято санкції, була Алессандра Муссоліні.