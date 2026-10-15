Вночі заморозки, вдень у низці регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 15 жовтня, очікується незначне похолодання. У низці регіонів прогнозуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
Невеликий, на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ; у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура вдень 10-15°, на крайньому сході країни до 19°. Вночі у більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 10-15° тепла, у Києві 11-13°. Вночі на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.
Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня.
За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, у західних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.
Крім того, ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".