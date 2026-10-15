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Ночью заморозки, днем в ряде регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 15 октября (коллаж РБК-Украина)

В Украине сегодня, 15 октября, ожидается незначительное похолодание. В ряде регионов прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Небольшой, на востоке и юго-востоке страны умеренный, днем местами сильный дождь; в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областей без осадков.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура днем 10–15°, на крайнем востоке страны до 19°. Ночью в большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозка 0-3°.

Фото: какой будет погода в Украине 15 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 10-15 ° тепла, в Киеве 11-13 °. Ночью на поверхности грунта заморозки 0-3°.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября.

По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, в западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.

Кроме того, мы объясняли, где в Украине могут сохраняться стабильные "острова тепла".

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