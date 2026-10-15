Ночью заморозки, днем в ряде регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 15 октября, ожидается незначительное похолодание. В ряде регионов прогнозируются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине облачно с прояснениями.
Небольшой, на востоке и юго-востоке страны умеренный, днем местами сильный дождь; в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областей без осадков.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура днем 10–15°, на крайнем востоке страны до 19°. Ночью в большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозка 0-3°.
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 10-15 ° тепла, в Киеве 11-13 °. Ночью на поверхности грунта заморозки 0-3°.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября.
По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, в западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.
Кроме того, мы объясняли, где в Украине могут сохраняться стабильные "острова тепла".