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Вночі заморозки, вдень у низці регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Вночі заморозки, вдень у низці регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 15 жовтня (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 15 жовтня, очікується незначне похолодання. У низці регіонів прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Невеликий, на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ; у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вдень 10-15°, на крайньому сході країни до 19°. Вночі у більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

Вночі заморозки, вдень у низці регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 15 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 10-15° тепла, у Києві 11-13°. Вночі на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня.

За словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, у західних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

Крім того, ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".

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