Ночью заморозки, днем в ряде регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 15 октября, ожидается незначительное похолодание. В ряде регионов прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем 10-15 ° тепла, в Киеве 11-13 °. Ночью на поверхности грунта заморозки 0-3°.

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, без осадков.

Температура днем 10–15°, на крайнем востоке страны до 19°. Ночью в большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозка 0-3°.

Небольшой, на востоке и юго-востоке страны умеренный, днем местами сильный дождь; в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областей без осадков.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября.

По словам представительницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, в западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.

Кроме того, мы объясняли, где в Украине могут сохраняться стабильные "острова тепла".