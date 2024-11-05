Вночі все не вирішиться? Коли будуть відомі результати виборів в США

Загалом, перші виборчі дільниці в США закриваються у вівторок з 18:00 (за східним часом; о 01:00 за київським), а останні - о 01:00 в середу (за східним часом; 08:00 за київським). Перші попередні результати оголошуватимуть після закриття виборчих дільниць.

"Хиткі" штати

Зазвичай довше триває підрахунок голосів у так званих "хитких" штатах, де кандидати від обох партій мають приблизно рівні шанси перемогти.

Джорджія

Виборчі дільниці закриваються о 19:00 за східним часом (02:00 за київським часом).

Підрахунок голосів в цьому штаті відбувається швидко. Більшість виборців у Джорджії схильні голосувати достроково, а підрахунок голосів зазвичай відбувається відносно швидко.

Очікується, що частка бюлетенів, відправлених поштою, підрахунок яких часто може зайняти більше часу, буде невеликою. Штат все ще може підраховувати виправлені бюлетені, надіслані поштою, закордонні бюлетені та попередні бюлетені впродовж кількох днів після виборів.

Північна Кароліна

Виборчі дільниці закриваються о 19:30 за східним часом (02:30 за київським часом).

Дострокове особисте голосування в штаті дуже популярним, тому голоси у Північній Кароліні зазвичай підраховуються дуже швидко. Втім, результати дострокового голосування не будуть повідомлятися одразу після закриття виборчих дільниць.

На останніх двох виборах 98-99% голосів у Північній Кароліні було підраховано до опівночі за східним часом (близько 07:00 за київським часом).

Пенсильванія

Виборчі дільниці закриваються о 20:00 за східним часом (03:00 за київським часом).

Підрахунок голосів у цьому штаті займає більше часу, насамперед тому, що працівникам виборчих комісій не дозволяється починати обробку бюлетенів, надісланих поштою, до дня виборів.

Тим не менш, підрахунок значно прискорився з 2020 по 2022 рік, частково завдяки новому, швидшому обладнанню та вимозі, щоб більшість округів продовжували підрахунок бюлетенів без зупинки після закриття виборчих дільниць, в тому числі і вночі.

Мічиган

Виборчі дільниці закриваються о 20:00 та 21:00 за східним часом (03:00 та 04:00 за київським часом).

На останніх двох виборах у США близько половини голосів у Мічигані було підраховано до опівночі за східним часом (близько 07:00 за київським часом), а більшість голосів, що залишилися, - до полудня наступного дня.

Але в штаті були прийняті важливі зміни, які можуть прискорити процес. Мічиган запровадив 9 днів дострокового голосування, і тепер дозволяє округам починати обробку бюлетенів, надісланих поштою, до дня виборів (хоча не всі округи планують скористатися новим правилом).

Вісконсин

Виборчі дільниці закриваються о 21:00 за східним часом (04:00 за київським часом).

Більшість підрахунків у Вісконсині, ймовірно, завершиться в середу. Працівники виборчих дільниць не можуть розпочати обробку бюлетенів до дня виборів, але вони зобов'язані вести підрахунок протягом ночі, доки не закінчать.

Представник штату повідомив CNN, що повні, неофіційні результати навряд чи будуть відомі до ранку після виборів.

Арізона

Виборчі дільниці закриваються о 21:00 за східним часом (04:00 за київським часом).

Більшість виборців голосують поштою. Втім, підрахунок голосів може зайняти кілька днів. Перші результати зазвичай з'являються близько 22:00 за східним часом (05:00 за київським часом), через годину після закриття виборчих дільниць.

Хоча працівники виборчих дільниць мають право обробляти бюлетені, що надійшли до дня виборів, одразу після їх отримання, вони повинні дочекатися закриття виборчих дільниць, щоб обробити ті, що надійшли в день виборів. Цього року це може призвести до того, що очікування буде довшим.

Тамтешні чиновники кажуть, що повні результати можуть з'явитися взагалі через 10-13 днів.

Невада

Виборчі дільниці закриваються о 22:00 за східним часом (05:00 за київським часом).

Підрахунок голосів може зайняти кілька днів.

Близько половини виборців зазвичай голосують поштою, а підрахунок голосів зазвичай займає кілька днів. Він може бути швидшим, ніж раніше завдяки новим технологіям і правилу, яке дозволяє підбивати підсумки голосування швидше. Бюлетені з поштовими штемпелями можуть надходити до дільниць протягом чотирьох днів після виборів, до 9 листопада.

Інші

Традиційно спочатку ведеться підрахунок голосів, поданих в день виборів, потім - ранні голоси та голоси, надіслані поштою, після - оскаржені бюлетені, а також голоси, відправлені з-за кордону та військові бюлетені.

Алабама (виборчі дільниці закриваються о 20:00 за східним часом; 03:00 за київським).

Неофіційні результати будуть доступні до полудня за східним часом у середу (близько 19:00 за київським).

Аляска (виборчі дільниці закриваються о 00:00 та 01:00 за східним часом; 07:00 та 08:00 за київським).

Перші результати очікуються близько 01:00 за східним часом (08:00 за київським). Деякі бюлетені будуть підраховані пізно ввечері в ніч виборів, а наступні підрахунки відбудуться через 15 днів.

Арканзас (виборчі дільниці закриваються о 20:30 за східним часом; 03:30 за київським)

Офіційні особи не оцінювали, скільки часу займе підрахунок голосів, але більшість результатів зазвичай з'являються до полудня за східним часом у середу. Лише невелика частка виборців проголосувала поштою в штаті.

Каліфорнія (виборчі дільниці закриваються о 23:00 за східним часом; 06:00 за київським)

Більшість виборців голосують поштою, і підрахунок голосів може зайняти кілька днів, а то й тижнів.

Колорадо (виборчі дільниці закриваються о 21:00 за східним часом; 04:00 за київським)

У штаті вже давно проводять вибори поштою. У 2020 році на підрахунок 95% голосів пішло близько доби, а на проміжних виборах 2022 року - майже чотири дні. Багато в чому терміни залежать від того, скільки бюлетенів надійде в день виборів.

Коннектикут (виборчі дільниці закриваються о 20:00 за східним часом; 03:00 за київським)

На минулих виборах більшість голосів було підраховано до полудня середи, а 11% виборців проголосували поштою. У штаті нещодавно запровадили дострокове особисте голосування, але ці бюлетені не можна відкривати чи підраховувати до дня виборів.

Делавер (виборчі дільниці закриваються о 20:00 за східним часом; 03:00 за київським)

Офіційні особи очікують, що 100 відсотків голосів будуть підраховані до опівночі (близько 07:00 за київським часом).

Округ Колумбія (виборчі дільниці закриваються о 20:00 за східним часом; 03:00 за київським)

Тут на минулих виборах президента США до полудня середи було підраховано близько 69% голосів. На проміжних виборах у 2022 році ця частка становила 80%.

Флорида (виборчі дільниці закриваються о 19:00 та 20:00 за східним часом; о 02:00 та 03:00 за київським)

Підрахунок голосів відбувається надзвичайно швидко: на обох попередніх загальних виборах 99% голосів було підраховано до опівночі. При цьому перші результати голосів очікуються після закриття більшості виборчих дільниць о 19:00 за східним часом.

Гаваї (виборчі дільниці закриваються о 00:00 за східним часом; о 07:00 за київським)

У штаті проводяться переважно вибори поштою. У 2020 році для підрахунку 95% голосів знадобилося часу близько до 07:00 ранку за східним часом у середу (14:00 за київським).

Айдахо (виборчі дільниці закриваються о 22:00 та 23:00 за східним часом; 05:00 та 06:00 за київським)

В штаті не очікують, що темпи підрахунку голосів сильно відрізнятимуться від попередніх, хоча 2020 рік, ймовірно, був винятком. Тоді більшість результатів стали відомі до полудня середи за східним часом. Перші ж результати очікуються після 23:00 за східним часом.

Іллінойс (виборчі дільниці закриваються о 20:00 за східним часом; 03:00 за київським)

Звітність може бути схожою як і у 2022 році, коли до полудня за східним часом у середу було підраховано понад 90% голосів.

Індіана (виборчі дільниці закриваються о 18:00 та 19:00 за східним часом; о 01:00 та 02:00 за київським)

У 2022 році більшість бюлетенів було підраховано до полудня середи за східним часом. Перші результати очікуються після закриття виборчих дільниць у більшості штатів о 18:00 за східним часом.

Айова (виборчі дільниці закриваються о 21:00 за східним часом; 04:00 за київським)

У 2022 році, після того, як час закриття виборчих дільниць було перенесено на годину раніше, 95% голосів було підраховано до опівночі за східним часом.

Канзас (виборчі дільниці закриваються о 20:00 та 21:00 за східним часом; 03:00 та 04:00 за київським)

Більшість голосів може бути підраховано до полудня середи за східним часом.

Кентуккі (виборчі дільниці закриваються о 18:00 та 19:00 за східним часом; о 01:00 та 02:00 за київським)

Офіційні особи в цьому штаті висловили сподівання, що їм вдасться повідомити попередні результати сьогодні до опівночі за східним часом.

Луїзіана (виборчі дільниці закриваються о 21:00 за східним часом; 04:00 за київським)

Неофіційно результати голосування можуть бути відомими до полудня середи за східним часом.

Мен (виборчі дільниці закриваються о 20:00 та 21:00 за східним часом; 03:00 та 04:00 за київським)

В штаті очікують темпів звітування, подібних до 2020 року, коли більшість результатів були отримані до полудня наступного дня.

Меріленд (виборчі дільниці закриваються о 20:00 за східним часом; 03:00 за київським)

Офіційні особи заявили, що не мають підстав вважати, що темпи підрахунку голосів відрізнятимуться від виборів 2020 і 2022 років, коли до полудня середи за східним часом було підраховано понад 70% голосів. Поштові бюлетені зі штемпелями, які надійдуть у день виборів або пізніше, будуть підраховані через два дні після виборів.

Массачусетс (виборчі дільниці закриваються о 20:00 за східним часом; 03:00 за київським)

На минулих виборах понад 90% голосів у штаті було підраховано до полудня середи, причому більше третини виборців проголосували поштою. Бюлетені з поштовим штемпелем до дня виборів повинні надійти протягом трьох днів.

Міннесота (виборчі дільниці закриваються о 21:00 за східним часом; 04:00 за київським)

Імовірно, цього року більшість округів повідомлять результати після опівночі за східним часом.

Міссісіпі (виборчі дільниці закриваються о 20:00 за східним часом; 03:00 за київським)

Офіційні особи вважають, що звітність не відрізнятиметься від попередніх великих виборів, коли до полудня середи було підраховано від 80 до 90% голосів.

Міссурі (виборчі дільниці закриваються о 20:00 за східним часом; 03:00 за київським)

Більшість округів мають відзвітувати з такою ж швидкістю, як і на останніх загальних виборах, коли неофіційні результати були відомі вже до полудня середи за східним часом.

Монтана (виборчі дільниці закриваються о 22:00 за східним часом; 05:00 за київським)

Більшість виборців голосують поштою, яка має бути отримана до дня виборів. Минулого разу в цьому штаті було підраховано 90% голосів до полудня середи за східним часом.

Небраска (виборчі дільниці закриваються о 21:00 за східним часом; 04:00 за київським)

Офіційні особи очікують, що підрахунок голосів відбуватиметься за тією ж тенденцією, що й на останніх виборах, коли більшість голосів буде підраховано до полудня середи за східним часом.

Нью-Гемпшир (виборчі дільниці закриваються о 19:00, 19:30 та 20:00 за східним часом; 02:00, 02:30 та 03:00 за київським)

Вийняток - маленьке містечно Діксвілл Нотч - маленьке містечка, де уже проголосували. Голосів було 6, вони розподілилися порівну між демократкою Камалою Гарріс та республіканцем Дональдом Трампом.

Загалом, наприклад, 2020 році - підрахунок голосів у штаті продовжився і на наступний день після виборів.

Нью-Джерсі (виборчі дільниці закриваються о 20:00 за східним часом; 03:00 за київським)

У 2021 році штат запровадив дострокове особисте голосування, а голосування поштою значно скоротилося порівняно з рівнем 2020 року. У 2022 році близько 90% бюлетенів на виборах до Конгресу США були підраховані до полудня наступного дня після виборів.

Нью-Мексико (виборчі дільниці закриваються о 21:00 за східним часом; 04:00 за київським)

На останніх двох загальних виборах попередні результати повідомлялися до полудня середи за східним часом.

Нью-Йорк (виборчі дільниці закриваються о 21:00 за східним часом; 04:00 за київським)

Офіційні особи відмовляються коментувати час підрахунку голосів. Але нещодавно відбулися деякі зміни, які можуть вплинути на терміни звітування.

Північна Дакота (виборчі дільниці закриваються о 20:00 та 21:00 за східним часом; 03:00 та 04:00 за київським)

На останніх двох виборах неофіційні результати повідомлялися до полудня середи за східним часом. Ті бюлетені, що надійдуть після дня голосування, будуть підраховані лише через два тижні після виборів.

Огайо (виборчі дільниці закриваються о 19:30 за східним часом; 02:30 за київським)

Про результати більшості голосів, як правило, в цьому штаті повідомляють у ніч виборів. Рівень голосування поштою тут знизився.

Оклахома (виборчі дільниці закриваються о 20:00 за східним часом; 03:00 за київським)

На останніх загальних виборах майже всі голоси були підраховані до опівночі за східним часом у ніч виборів.

Орегон (виборчі дільниці закриваються о 23:00 за східним часом; 06:00 за київським)

Чиновники заявили, що підрахунок результатів займе кілька днів. У 2021 році в штаті, де проводяться вибори поштою, було прийнято новий закон, який дозволяє отримувати бюлетені зі штемпелем, проставленим до дня виборів, на сім днів пізніше.

Род-Айленд (виборчі дільниці закриваються о 20:00 за східним часом; 03:00 за київським)

Очікується, що підрахунок голосів у штаті має бути схожим на 2022 рік, коли 99% було підраховано до опівночі в ніч виборів.

Південна Кароліна (виборчі дільниці закриваються о 19:00 за східним часом; 02:00 за київським)

Офіційні особи висловили очікування, що більшість голосів буде підраховано до полудня в середу за східним часом.

Південна Дакота (виборчі дільниці закриваються о 20:00 та 21:00 за східним часом; 03:00 та 04:00 за київським)

На останніх загальних виборах близько чверті виборців проголосували поштою, і до полудня середи за східним часом було підраховано від 90% до 100% голосів. Перші результати очікуються після 21:00, коли в штаті закриваються останні виборчі дільниці.

Теннессі (виборчі дільниці закриваються о 20:00 за східним часом; 03:00 за київським)

Повні або майже повні результати останніх загальних виборів були оприлюднені опівночі за східним часом (близько 07:00 за київським).

Техас (виборчі дільниці закриваються о 20:00 та 21:00 за східним часом; 03:00 та 04:00 за київським)

Більшість голосів, як правило, підраховують у ніч виборів. Для голосування поштою потрібна поважна причина і тому лише невелика частка виборців голосує таким чином. Перші результати очікуються після закриття виборчих дільниць у більшості штатів, о 20:00 за східним часом.

Юта (виборчі дільниці закриваються о 22:00 за східним часом; 05:00 за київським)

Тут більшість виборців голосують поштою, тому чиновники кажуть, що час встановлення результатів значною мірою залежатиме від того, скільки бюлетенів буде повернуто в останню хвилину. Бюлетені, надіслані поштою за день до виборів, мають бути доставлені за два тижні до дня голосування.

Вермонт (виборчі дільниці закриваються о 19:00 за східним часом; 02:00 за київським)

Чиновники заявили, що не мають підстав вважати, що темпи підрахунку голосів відрізнятимуться від 2020 і 2022 років, коли майже всі голоси були підраховані до полудня в середу.

Вашингтон (виборчі дільниці закриваються о 23:00 за східним часом; 06:00 за київським)

Офіційні особи очікують повних, неофіційних результатів через п'ять-сім днів після виборів (хоча бюлетені з поштовими штемпелями мають надійти за 20 днів). Значною мірою це залежить від того, скільки бюлетенів буде повернуто достроково.

Західна Вірджинія (виборчі дільниці закриваються о 19:30 за східним часом; 02:30 за київським)

Майже всі неофіційні результати, як правило, стають відомими до полудня середи. Офіційні особи кажуть, що не мають підстав вважати, що цього року буде інакше.

Вайомінг (виборчі дільниці закриваються о 21:00 за східним часом; 04:00 за київським)

Попередні неофіційні результати у 2020 році були повідомлені до полудня середи за східним часом. Посадовці вважають, що немає сумнівів, що цього разу буде так само.