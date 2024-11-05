Ночью все не решится? Когда будут известны результаты выборов в США

В целом первые избирательные участки в США закрываются во вторник с 18:00 (по восточному времени; в 01:00 по киевскому), а последние - в 01:00 в среду (по восточному времени; 08:00 по киевскому). Первые предварительные результаты будут объявлены после закрытия избирательных участков.

"Колеблющиеся" штаты

Обычно дольше длится подсчет голосов в так называемых "колеблющихся" штатах, где кандидаты от обеих партий имеют примерно равные шансы победить.

Джорджия

Избирательные участки закрываются в 19:00 по восточному времени (2:00 по киевскому времени).

Подсчет голосов в этом штате проходит быстро. Большинство избирателей в Джорджии склонны голосовать досрочно, а подсчет голосов обычно происходит относительно быстро.

Ожидается, что доля бюллетеней, отправленных по почте, подсчет которых часто может занять больше времени, будет невелик.

Северная Каролина

Избирательные участки закрываются в 19:30 по восточному времени (02:30 по киевскому времени).

Досрочное личное голосование в штате очень популярно, поэтому голоса в Северной Каролине обычно подсчитываются очень быстро. Однако результаты досрочного голосования не будут сообщаться сразу после закрытия избирательных участков.

На последних двух выборах 98-99% голосов в Северной Каролине были подсчитаны до полуночи по восточному времени (около 07:00 по Киеву).

Пенсильвания

Избирательные участки закрываются в 20:00 по восточному времени (3:00 по киевскому времени).

Подсчет голосов в этом штате занимает больше времени, прежде всего потому, что работникам избирательных комиссий не разрешается начинать обработку бюллетеней, отправленных по почте, до дня выборов.

Тем не менее, подсчет значительно ускорился с 2020 по 2022 год, частично благодаря новому, более быстрому оборудованию и требованию, чтобы большинство округов продолжали подсчет бюллетеней без остановки после закрытия избирательных участков, в том числе и ночью.

Мичиган

Избирательные участки закрываются в 20:00 и 21:00 по восточному времени (03:00 и 04:00 по Киеву).

На последних двух выборах в США около половины голосов в Мичигане было подсчитано до полуночи по восточному времени (около 07:00 по киевскому времени), а большинство оставшихся голосов - к полудню следующего дня.

Но в штате были приняты важные изменения, которые могут ускорить процесс. Мичиган ввел 9 дней досрочного голосования, и теперь позволяет округам начинать обработку бюллетеней, отправленных по почте, ко дню выборов (хотя не все округа планируют воспользоваться новым правилом).

Висконсин

Избирательные участки закрываются в 21:00 по восточному времени (4:00 по киевскому времени).

Большинство подсчетов в Висконсине, по всей вероятности, завершится в среду. Работники избирательных участков не могут приступить к обработке бюллетеней ко дню выборов, но они обязаны вести подсчет в течение ночи, пока не закончат.

Представитель штата сообщил CNN, что полные, неофициальные результаты вряд ли будут известны до утра после выборов.

Аризона

Избирательные участки закрываются в 21:00 по восточному времени (4:00 по киевскому времени).

Большинство избирателей голосуют по почте. Впрочем, подсчет голосов может занять несколько дней. Первые результаты обычно появляются около 22:00 по восточному времени (5:00 по киевскому времени), через час после закрытия избирательных участков.

Хотя работники избирательных участков имеют право обрабатывать поступившие ко дню выборов бюллетени сразу после их получения, они должны дождаться закрытия избирательных участков, чтобы обработать поступившие в день выборов. В этом году это может привести к тому, что ожидание будет дольше.

Местные чиновники говорят, что полные результаты могут появиться вообще через 10-13 дней.

Невада

Избирательные участки закрываются в 22:00 по восточному времени (05:00 по Киеву).

Подсчет голосов может занять несколько дней.

Около половины избирателей обычно голосуют по почте, а подсчет голосов обычно занимает несколько дней. Он может быть быстрее, чем раньше благодаря новым технологиям и правилу, позволяющему подводить итоги голосования быстрее. Бюллетени с почтовыми штемпелями могут поступать в участки в течение четырех дней после выборов, до 9 ноября.

Другие

Традиционно сначала ведется подсчет голосов, поданных в день выборов, затем - ранние голоса и голоса, отправленные по почте, после - обжалованные бюллетени, а также голоса, отправленные из-за границы и военные бюллетени.

Алабама (избирательные участки закрываются в 20:00 по восточному времени; 03:00 по киевскому).

Неофициальные результаты будут доступны к полудню по восточному времени в среду (около 19:00 по Киеву).

Аляска (избирательные участки закрываются в 00:00 и 01:00 по восточному времени; 07:00 и 08:00 по Киеву).

Первые результаты ожидаются около 01:00 по восточному времени (08:00 по Киеву). Некоторые бюллетени будут подсчитаны поздним вечером в ночь выборов, а последующие подсчеты состоятся через 15 дней.

Арканзас (избирательные участки закрываются в 20:30 по восточному времени; 03:30 по киевскому)

Официальные лица не оценивали, сколько времени займет подсчет голосов, но большинство результатов обычно появляются к полудню по восточному времени в среду. Лишь небольшая часть избирателей проголосовала по почте в штате.

Калифорния (избирательные участки закрываются в 23:00 по восточному времени; 06:00 по киевскому)

Большинство избирателей голосуют по почте и подсчет голосов может занять несколько дней, а то и недель.

Колорадо (избирательные участки закрываются в 21:00 по восточному времени; 04:00 по киевскому)

В штате уже давно проводят выборы по почте. В 2020 году на подсчет 95% голосов ушло около суток, а на промежуточных выборах 2022 года - почти четыре дня. Во многом сроки зависят от того, сколько бюллетеней поступит в день выборов.

Коннектикут (избирательные участки закрываются в 20:00 по восточному времени; 03:00 по киевскому)

На прошлых выборах большинство голосов было подсчитано до полудня, а 11% избирателей проголосовали по почте. В штате недавно было введено досрочное личное голосование, но эти бюллетени нельзя открывать или подсчитывать до дня выборов.

Делавер (избирательные участки закрываются в 20:00 по восточному времени; 03:00 по киевскому)

Официальные лица ожидают, что 100 процентов голосов будут подсчитаны до полуночи (около 07:00 по Киеву).

Округ Колумбия (избирательные участки закрываются в 20:00 по восточному времени; 03:00 по киевскому)

Здесь на прошлых выборах президента США к полудню среды было подсчитано около 69% голосов. На промежуточных выборах в 2022 году эта доля составила 80%.

Флорида (избирательные участки закрываются в 19:00 и 20:00 по восточному времени; в 02:00 и 03:00 по киевскому)

Подсчет голосов происходит очень быстро: на обоих предыдущих всеобщих выборах 99% голосов были подсчитаны до полуночи. При этом первые результаты голосов ожидаются после закрытия большинства избирательных участков в 19.00 по восточному времени.

Гавайи (избирательные участки закрываются в 00:00 по восточному времени; в 07:00 по киевскому)

В штате проводятся в основном выборы по почте. В 2020 году для подсчета 95% голосов понадобилось времени около 07:00 утра по восточному времени в среду (14:00 по киевскому).

Айдахо (избирательные участки закрываются в 22:00 и 23:00 по восточному времени; 05:00 и 06:00 по киевскому)

В штате не ожидают, что темпы подсчета голосов будут сильно отличаться от предыдущих, хотя 2020 год, вероятно, был исключением. Тогда большинство результатов стало известно к полудню среды по восточному времени. Первые же результаты ожидаются после 23:00 по восточному времени.

Иллинойс (избирательные участки закрываются в 20:00 по восточному времени; 03:00 по киевскому)

Отчетность может походить как и в 2022 году, когда к полудню по восточному времени в среду было подсчитано более 90% голосов.

Индиана (избирательные участки закрываются в 18:00 и 19:00 по восточному времени; в 01:00 и 02:00 по киевскому)

В 2022 году большинство бюллетеней было подсчитано к полудню среды по восточному времени. Первые результаты ожидаются после закрытия избирательных участков в большинстве штатов в 18.00 по восточному времени.

Айова (избирательные участки закрываются в 21:00 по восточному времени; 04:00 по киевскому)

В 2022 году, после того, как время закрытия избирательных участков было перенесено на час раньше, 95% голосов были подсчитаны до полуночи по восточному времени.

Канзас (избирательные участки закрываются в 20:00 и 21:00 по восточному времени; 03:00 и 04:00 по киевскому)

Большинство голосов может быть подсчитано до полудня по восточному времени.

Кентукки (избирательные участки закрываются в 18:00 и 19:00 по восточному времени; в 01:00 и 02:00 по киевскому)

Официальные лица в этом штате выразили надежду, что им удастся сообщить предварительные результаты сегодня до полуночи по восточному времени.

Луизиана (избирательные участки закрываются в 21:00 по восточному времени; 04:00 по киевскому)

Неофициально результаты голосования могут быть известны до полудня по восточному времени.

Мэн (избирательные участки закрываются в 20:00 и 21:00 по восточному времени; 03:00 и 04:00 по киевскому)

В штате ожидают темпов отчетности, подобных 2020 году, когда большинство результатов были получены к полудню следующего дня.

Мэриленд (избирательные участки закрываются в 20:00 по восточному времени; 03:00 по киевскому)

Официальные лица заявили, что нет оснований полагать, что темпы подсчета голосов будут отличаться от выборов 2020 и 2022 годов, когда к полудню среды по восточному времени было подсчитано более 70% голосов. Почтовые бюллетени со штемпелями, которые поступят в день или позже, будут подсчитаны через два дня после выборов.

Массачусетс (избирательные участки закрываются в 20:00 по восточному времени; 03:00 по киевскому)

На прошлых выборах более 90% голосов в штате было подсчитано до полудня, причем более трети избирателей проголосовали по почте. Бюллетени с почтовым штемпелем ко дню выборов должны поступить в течение трех дней.

Миннесота (избирательные участки закрываются в 21:00 по восточному времени; 04:00 по киевскому)

Вероятно, в этом году большинство округов сообщат результаты после полуночи по восточному времени.

Миссисипи (избирательные участки закрываются в 20:00 по восточному времени; 03:00 по киевскому)

Официальные лица считают, что отчетность не будет отличаться от предыдущих крупных выборов, когда к полудню среды было подсчитано от 80 до 90% голосов.

Миссури (избирательные участки закрываются в 20:00 по восточному времени; 03:00 по киевскому)

Большинство округов должны отчитаться с такой же скоростью, как и на последних всеобщих выборах, когда неофициальные результаты были известны уже к полудню среды по восточному времени.

Монтана (избирательные участки закрываются в 22:00 по восточному времени; 05:00 по киевскому)

Большинство избирателей голосуют по почте, которая должна быть получена в день выборов. В прошлый раз в этом штате было подсчитано 90% голосов к полудню среды по восточному времени.

Небраска (избирательные участки закрываются в 21:00 по восточному времени; 04:00 по киевскому)

Официальные лица ожидают, что подсчет голосов будет происходить по той же тенденции, что и на последних выборах, когда большинство голосов будет подсчитано до полудня по восточному времени.

Нью-Гэмпшир (избирательные участки закрываются в 19:00, 19:30 и 20:00 по восточному времени; 02:00, 02:30 и 03:00 по киевскому)

Исключение - маленький городок Диксвилл Нотч - маленький городок, где уже проголосовали. Голосов было 6, они распределились поровну между демократкой Камалой Гаррис и республиканцем Дональдом Трампом.

В целом, например, в 2020 году - подсчет голосов в штате продолжился и на следующий день после выборов.

Нью-Джерси (избирательные участки закрываются в 20:00 по восточному времени; 03:00 по киевскому)

В 2021 году штат ввел досрочное личное голосование, а голосование по почте значительно сократилось по сравнению с уровнем 2020 года. В 2022 году около 90% бюллетеней на выборах в Конгресс США были подсчитаны до полудня на следующий день после выборов.

Нью-Мексико (избирательные участки закрываются в 21:00 по восточному времени; 04:00 по киевскому)

На последних двух всеобщих выборах предварительные результаты сообщались до полудня по восточному времени.

Нью-Йорк (избирательные участки закрываются в 21:00 по восточному времени; 04:00 по киевскому)

Официальные лица отказываются комментировать время подсчета голосов. Но недавно произошли некоторые изменения, которые могут повлиять на сроки отчетности.

Северная Дакота (избирательные участки закрываются в 20:00 и 21:00 по восточному времени; 03:00 и 04:00 по киевскому)

На последних двух выборах неофициальные результаты сообщались до полудня по восточному времени. Те бюллетени, которые поступят после дня голосования, будут подсчитаны только две недели спустя после выборов.

Огайо (избирательные участки закрываются в 19:30 по восточному времени; 02:30 по киевскому)

О результатах большинства голосов, как правило, в этом штате сообщают в ночь на выборы. Уровень голосования по почте здесь снизился.

Оклахома (избирательные участки закрываются в 20:00 по восточному времени; 03:00 по киевскому)

На последних всеобщих выборах почти все голоса были подсчитаны до полуночи по восточному времени в ночь выборов.

Орегон (избирательные участки закрываются в 23:00 по восточному времени; 06:00 по киевскому)

Чиновники заявили, что подсчет результатов займет несколько дней. В 2021 году в штате, где проводятся выборы по почте, был принят новый закон, позволяющий получать бюллетени со штемпелем, проставленным ко дню выборов, на семь дней позже.

Род-Айленд (избирательные участки закрываются в 20:00 по восточному времени; 03:00 по киевскому)

Ожидается, что подсчет голосов в штате должен походить на 2022 год, когда 99% было подсчитано до полуночи в ночь выборов.

Южная Каролина (избирательные участки закрываются в 19:00 по восточному времени; 02:00 по киевскому)

Официальные лица выразили ожидание, что большинство голосов будут подсчитаны до полудня в среду по восточному времени.

Южная Дакота (избирательные участки закрываются в 20:00 и 21:00 по восточному времени; 03:00 и 04:00 по киевскому)

На последних всеобщих выборах около четверти избирателей проголосовали по почте, и к полудню среды по восточному времени было подсчитано от 90% до 100% голосов. Первые результаты ожидаются после 21:00, когда в штате закрываются последние избирательные участки.

Теннесси (избирательные участки закрываются в 20:00 по восточному времени; 03:00 по киевскому)

Полные или почти полные результаты последних всеобщих выборов были обнародованы в полночь по восточному времени (около 07:00 по киевскому).

Техас (избирательные участки закрываются в 20:00 и 21:00 по восточному времени; 03:00 и 04:00 по киевскому)

Большинство голосов, как правило, подсчитывается в ночь выборов. Для голосования по почте нужна уважительная причина, и поэтому лишь небольшая часть избирателей голосует таким образом. Первые результаты ожидаются после закрытия избирательных участков в большинстве штатов в 20:00 по восточному времени.

Юта (избирательные участки закрываются в 22:00 по восточному времени; 05:00 по киевскому)

Здесь большинство избирателей голосуют по почте, поэтому чиновники говорят, что время установления результатов будет в значительной степени зависеть от того, сколько бюллетеней будет возвращено в последнюю минуту. Бюллетени, отправленные по почте за день до выборов, должны быть доставлены за две недели до дня голосования.

Вермонт (избирательные участки закрываются в 19:00 по восточному времени; 02:00 по киевскому)

Чиновники заявили, что нет оснований считать, что темпы подсчета голосов будут отличаться от 2020 и 2022 годов, когда почти все голоса были подсчитаны до полудня в среду.

Вашингтон (избирательные участки закрываются в 23:00 по восточному времени; 06:00 по киевскому)

Официальные лица ожидают полных, неофициальных результатов через пять-семь дней после выборов (хотя бюллетени с почтовыми штемпелями должны поступить через 20 дней). В значительной степени это зависит от того, сколько бюллетеней будет возвращено досрочно.

Западная Вирджиния (избирательные участки закрываются в 19:30 по восточному времени; 02:30 по киевскому)

Почти все неофициальные результаты, как правило, становятся известны к полудню среды. Официальные лица говорят, что нет оснований считать, что в этом году будет иначе.

Вайоминг (избирательные участки закрываются в 21:00 по восточному времени; 04:00 по киевскому)

Предыдущие неофициальные результаты в 2020 году были доложены до полудня по восточному времени. Чиновники считают, что нет сомнений, что в этот раз будет так же.