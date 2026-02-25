Вночі Україну атакували понад сотнею дронів: результати роботи ППО
Сьогодні вночі російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили більшість ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
Скільки дронів запустила Росія
За даними військових, атака розпочалася з вечора 24 лютого.
Противник застосував 115 ударних дронів різних типів, зокрема:
- "Шахеди";
- "Гербера";
- "Італмас";
- інші типи безпілотників.
Близько 60 дронів були саме типу "Шахед". Запуски здійснювалися з районів Брянська, Курська та тимчасово окупованої території Донецької області.
Як працювала українська ППО
Повітряний напад відбивали:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби;
- мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними станом на 07:30, українська ППО збила або подавила 95 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Попри роботу ППО, зафіксовано влучання 18 ударних дронів. Вони були зафіксовані на 11 окремих локаціях. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Обстріли 25 лютого
За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у ніч на 25 лютого регіон зазнав кількох ворожих атак. Водночас усі об’єкти критичної інфраструктури перебувають під контролем, а серед мирного населення постраждалих немає.