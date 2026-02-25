Ночью Украину атаковали более сотни дронов: результаты работы ПВО
Сегодня ночью российские войска совершили очередную атаку беспилотниками по Украине. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили большинство вражеских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
Сколько дронов запустила Россия
По данным военных, атака началась с вечера 24 февраля.
Противник применил 115 ударных дронов различных типов, в частности:
- "Шахеды";
- "Гербера";
- "Италмас";
- другие типы беспилотников.
Около 60 дронов были именно типа "Шахед". Запуски осуществлялись из районов Брянска, Курска и временно оккупированной территории Донецкой области.
Как работала украинская ПВО
Воздушное нападение отражали:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- мобильные огневые группы Сил обороны.
По предварительным данным по состоянию на 07:30, украинская ПВО сбила или подавила 95 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание 18 ударных дронов. Они были зафиксированы на 11 отдельных локациях. Информация о последствиях уточняется.
Обстрелы 25 февраля
По информации Николаевской областной военной администрации, в ночь на 25 февраля регион подвергся нескольким вражеским атакам. В то же время все объекты критической инфраструктуры находятся под контролем, а среди мирного населения пострадавших нет.