Ночью Украину атаковали более сотни дронов: результаты работы ПВО

Сегодня ночью российские войска совершили очередную атаку беспилотниками по Украине. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили большинство вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Сколько дронов запустила Россия

По данным военных, атака началась с вечера 24 февраля.

Противник применил 115 ударных дронов различных типов, в частности:

"Шахеды";

"Гербера";

"Италмас";

другие типы беспилотников.

Около 60 дронов были именно типа "Шахед". Запуски осуществлялись из районов Брянска, Курска и временно оккупированной территории Донецкой области.

Как работала украинская ПВО

Воздушное нападение отражали:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным по состоянию на 07:30, украинская ПВО сбила или подавила 95 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание 18 ударных дронов. Они были зафиксированы на 11 отдельных локациях. Информация о последствиях уточняется.