Вночі Україну атакували 200 дронів, є "прильоти": скільки цілей знешкодила ППО

Скільки дронів випустила Росія і звідки

У ніч на 15 вересня, з 18:00 14 вересня, армія РФ атакувала Україну 200 ударними безпілотниками типу Shahed, у тому числі реактивними модифікаціями, а також дронами Гербера та імітаторами дронів "Пародія".

Ворог запускав цілі з кількох напрямків:

з Орла, Курська та Міллерово в Росії;

з тимчасово окупованої території Донецької області;

з тимчасово окупованого Гвардійського в АР Крим.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 187 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів.

Засоби повітряного нападу росіян влучили у цілі на семи локаціях. Ще на трьох локаціях зафіксували падіння уламків збитих дронів.

Станом на ранок 15 вересня в повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники.

Тим часом уранці 15 вересня у Києві теж пролунали вибухи через дрони. Як повідомляло РБК-Україна, ворожий безпілотник влучив у автозаправну станцію у Дарницькому районі.