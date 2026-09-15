Ночью Украину атаковали 200 дронов, есть "прилеты": сколько целей обезвредила ПВО

Сколько дронов выпустила Россия и откуда

В ночь на 15 сентября, с 18:00 14 сентября, армия РФ атаковала Украину 200 ударными беспилотниками типа Shahed, в том числе реактивными модификациями, а также дронами Гербера и имитаторами дронов "Пародия".

Враг запускал цели с нескольких направлений:

из Орла, Курска и Миллерова в России;

с временно оккупированной территории Донецкой области;

с временно оккупированного Гвардейского в АР Крым.

По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 187 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов.

Средства воздушного нападения россиян попали в цели на семи локациях. Еще на трех локациях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

По состоянию на 15 сентября в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники.

Тем временем утром 15 сентября в Киеве тоже прогремели взрывы из-за дронов. Как сообщало РБК-Украина, вражеский беспилотник попал в автозаправочную станцию в Дарницком районе.