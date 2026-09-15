Ночью Украину атаковали 200 дронов, есть "прилеты": сколько целей обезвредила ПВО
В ночь на 15 сентября Россия атаковала Украину почти 200 дронами типа Shahed и Гербер с нескольких направлений. Защитники неба сбили большинство целей, но есть "прилеты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Сколько дронов выпустила Россия и откуда
В ночь на 15 сентября, с 18:00 14 сентября, армия РФ атаковала Украину 200 ударными беспилотниками типа Shahed, в том числе реактивными модификациями, а также дронами Гербера и имитаторами дронов "Пародия".
Враг запускал цели с нескольких направлений:
- из Орла, Курска и Миллерова в России;
- с временно оккупированной территории Донецкой области;
- с временно оккупированного Гвардейского в АР Крым.
По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 187 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов.
Средства воздушного нападения россиян попали в цели на семи локациях. Еще на трех локациях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.
По состоянию на 15 сентября в воздушном пространстве Украины остаются вражеские беспилотники.
Тем временем утром 15 сентября в Киеве тоже прогремели взрывы из-за дронов. Как сообщало РБК-Украина, вражеский беспилотник попал в автозаправочную станцию в Дарницком районе.
Там пострадал один человек. Кроме того, в Оболонском районе дрон попал в складские помещения.
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Украина и Россия якобы договорились об энергетическом перемирии.
Но, по информации Financial Times, глава Кремля Владимир Путин не готов заключать такое соглашение к зиме, поскольку удары по энергетике должны усилить давление на Киев.