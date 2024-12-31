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Вночі та зранку Шостку атакували 13 ракет, сильно постраждала інфраструктура

Вівторок 31 грудня 2024 12:57
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Вночі та зранку Шостку атакували 13 ракет, сильно постраждала інфраструктура Ілюстративне фото: вночі та зранку Шостку атакували 13 ракет, сильно постраждала інфраструктура (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі, а також зранку росіяни запустили 13 ракет по Шостці, Сумська область. Внаслідок атак у місті постраждала суттєво інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

За словами Артюха, перший обстріл росіяни здійснили о 3 ночі. Тоді ж по місту було запущено чотири ракети. Наступні 9 терористи запустили вже о 8 ранку. Внаслідок обстрілів у Шостці суттєво постраждала інфраструктура: три котельні.

"Сьогодні 45 будинків без опалення, дві школи і інші об'єкти, де зараз проводиться їхнє обстеження. І надається допомога щодо ліквідації. Працюють бригади щодо відновлення теплопостачання", - додав він.

Обстріл Шостки Сумської області

Цього ранку, 31 грудня, російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу України. Під час відбиття повітряної атаки вибухи лунали у Києві, а також Шостці.

Як розповів пізніше міський голова Шостки Микола Нога, внаслідок обстрілу ворога зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури, а також пошкоджено:

  • 12 багатоповерхових житлових будинків;
  • 2 освітніх заклади;
  • інші об‘єкти соціальної сфери.

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