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Ночью и утром Шостку атаковали 13 ракет, сильно пострадала инфраструктура

Вторник 31 декабря 2024 12:57
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Ночью и утром Шостку атаковали 13 ракет, сильно пострадала инфраструктура Иллюстративное фото: ночью и утром Шостку атаковали 13 ракет, сильно пострадала инфраструктура (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, а также утром россияне запустили 13 ракет по Шостке, Сумская область. В результате атак в городе пострадала существенно инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха в эфире телемарафона.

По словам Артюха, первый обстрел россияне осуществили в 3 ночи. Тогда же по городу было запущено четыре ракеты. Следующие 9 террористы запустили уже в 8 утра. В результате обстрелов в Шостке существенно пострадала инфраструктура: три котельные.

"Сегодня 45 домов без отопления, две школы и другие объекты, где сейчас проводится их обследование. И оказывается помощь по ликвидации. Работают бригады по восстановлению теплоснабжения", - добавил он.

Обстрел Шостки Сумской области

Этим утром, 31 декабря, российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу Украины. Во время отражения воздушной атаки взрывы раздавались в Киеве, а также Шостке.

Как рассказал позже городской голова Шостки Николай Нога, в результате обстрела врага разрушены отдельные объекты инфраструктуры, а также повреждены:

  • 12 многоэтажных жилых домов;
  • 2 образовательных учреждения;
  • другие объекты социальной сферы.

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