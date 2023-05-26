Вночі та зранку РФ атакувала Миколаївську область: чим цей обстріл відрізняється

Що відомо про наслідки обстрілів

Очаківська громада. О 5:00 26 травня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Первомайська громада. О 01:00 ворожі обстріли зафіксовані за межами населеного пункту Первомайської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Для довідки

Первомайська громада - адміністративна одиниця у Миколаївській області, з центром у місті Первомайськ, яке є другим містом за величиною у регіоні після Миколаєва.

Обстріли Очакова

Вчора окупанти завдали п'ятьох ударів і по Очакову Миколаївської області. Про те, що місто перебуває під щільними обстрілами ще вчора повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

За даними Кіма, внаслідок обстрілів міста почав палати триповерховий житловий будинок, господарчі споруди, пошкоджено житлові будинки та комунікації до них.

"Постраждалих немає", - заспокоїв Кім.

Очаків постійно обстрілюється із артилерії. Буквально 23 травня російські окупанти тричі обстріляли місто. Ворог знову потрапив по житлових будинках та важливій інфраструктурі, було поранено одну людину.

Обстріл України 26 травня

Росія знову влаштувала масований обстріл України вночі, 26 травня, використавши дрони-камікадзе та ракети. Повітряна тривога лунала по всій території України. Про вибухи стало відомо у Києві та Дніпрі. Зокрема в Дніпрі пошкоджені будинки, атаковано підприємство транспорту, є поранений. Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.