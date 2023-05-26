Ночью и утром РФ атаковала Николаевскую область: чем этот обстрел отличается

Что известно о последствиях обстрелов

Очаковская община. В 5:00 26 мая враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Первомайская община. В 01:00 вражеские обстрелы зафиксированы за пределами населенного пункта Первомайской общины. Разрушений и пострадавших нет.

Для справки

Первомайская община - административная единица в Николаевской области, с центром в городе Первомайск, который является вторым городом по величине в регионе после Николаева.

Обстрелы Очакова

Вчера оккупанты нанесли пять ударов и по Очакову Николаевской области. О том, что город находится под плотными обстрелами, еще вчера сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

По данным Кима, в результате обстрелов города начал палаты трехэтажного жилого дома, хозяйственные сооружения, повреждены жилые дома и коммуникации к ним.

"Пострадавших нет", – успокоил Ким.

Очаков постоянно обстреливается из артиллерии. Буквально 23 мая российские оккупанты трижды обстреляли город. Враг снова попал по жилым домам и важной инфраструктуре, был ранен один человек.

Обстрел Украины 26 мая

Россия снова устроила массированный обстрел Украины ночью, 26 мая, использовав дроны-камикадзе и ракеты. Воздушная тревога звучала по всей территории Украины. О взрывах стало известно в Киеве и Днепре. В частности, в Днепре поврежденные дома, атаковано предприятие транспорта, есть раненый. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.