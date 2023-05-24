Війська РФ обстріляли Очаків з артилерії: били по житлових будинках, поранено людину

Вчора, 23 травня, російські окупанти тричі обстріляли місто Очаків Миколаївської області. Ворог знову поцілив по житлових будинках та важливій інфраструктурі, поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вчора, 23 травня, об 11:00, 12:58, 14:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина постраждала", - розповів він.

Наслідки атаки

Через обстріли пошкоджені та місцями частково зруйновано приватні будинки, автівку, об'єкти інфраструктури. Також ворог поцілив по лініях -газо, -електропередач. Наразі все відновлено.

Обстріли Очакова

Про те, що Очаків зазнав чергових ворожих обстрілів ще вчора повідомив голова поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. Він зазначив, що ворог періодично обстрілює місто, застосовуючи, попередньо, РСЗВ. На той момент ще не було даних про постраждалих.

Очаків та Очаківська громада постійно зазнає атак РФ. Цікаво, що в місті буквально нещодавно СБУ затримала російського агента, який займався тим, що корегував удари по місту дронами-камікадзе та фосфорними снарядами, які заборонені міжнародними угодами. Він виявився місцевим мешканцем.

Для довідки

Очаків - місто в Миколаївській області України, адміністративний центр Очаківської громади, що розташоване на північному березі Дніпровсько-Бузького лиману.