Вночі та вранці майже всюди пройдуть дощі. Погода на завтра в Україні

"У неділю, 4 серпня, над значною частиною України ще прогулюватиметься циклон. Тому вночі та вранці практично повсюди в Україні пройдуть дощі, часом із грозами", - розповіла вона.

Як зазнчила синоптик, вдень захід та більша частина півночі вже потраплять під вплив західного антициклону Julian, тому опади тут будуть малоймовірними.

"Проте все ж центр, місцями південь та схід отримають у неділю благословенну вологу від циклону", - констатувала Діденко.

Температура повітря протягом дня очікується +20...+27 градусів, на південному сході - Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим - до +28...+32 градусів.

Погода у Києві

У Києві 4 серпня дощі можливі вночі та вранці.

"Завтра вдень - припинення опадів, побільшає сонця. Температура повітря коливатиметься близько +25 градусів", - додала синоптик.

