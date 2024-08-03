Вночі та вранці майже всюди пройдуть дощі. Погода на завтра в Україні

Завтра, 4 серпня, над більшою частиною України "кружлятиме" циклон. Тому дощі можливі майже в усіх регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"У неділю, 4 серпня, над значною частиною України ще прогулюватиметься циклон. Тому вночі та вранці практично повсюди в Україні пройдуть дощі, часом із грозами", - розповіла вона.
Як зазнчила синоптик, вдень захід та більша частина півночі вже потраплять під вплив західного антициклону Julian, тому опади тут будуть малоймовірними.
"Проте все ж центр, місцями південь та схід отримають у неділю благословенну вологу від циклону", - констатувала Діденко.
Температура повітря протягом дня очікується +20...+27 градусів, на південному сході - Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим - до +28...+32 градусів.
У Києві 4 серпня дощі можливі вночі та вранці.
"Завтра вдень - припинення опадів, побільшає сонця. Температура повітря коливатиметься близько +25 градусів", - додала синоптик.
Як раніше повідомлялося, частина України в суботу, 3 серпня, потрапить під дію циклону, опинившись "у лещатах" антициклонів Halil та Julian. 4 серпня погода також буде неоднорідною.
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