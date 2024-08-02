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Циклон буде "бодатися" з антициклонами Halil і Julian. Прогноз погоди на вихідні

Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 18:30
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Циклон буде "бодатися" з антициклонами Halil і Julian. Прогноз погоди на вихідні Фото: якою буде погода в Україні 3-4 серпня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Частина України в суботу, 3 серпня, потрапить під дію циклону, опинившись "у лещатах" антициклонів Halil та Julian. 4 серпня погода також буде неоднорідною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко, "Укргідрометцентр".

Субота, 3 серпня

Завтра, 3 серпня, над центральною частиною Європи розляжеться антициклон Julian, над Чорним морем - антициклон Halil (див. карту, - ред).

"А між ними присусідиться невеликий циклончик навіть без імені", - розповіла синоптик Діденко.

Циклон буде &quot;бодатися&quot; з антициклонами Halil і Julian. Прогноз погоди на вихідні

Дія антициклонів Julian та Halil (t.me/PohodaNatalka)

І саме він, за даними синоптика, зумовить дощі та грози 3 серпня:

  • у західних областях України, на півночі, окрім Сумської області;
  • у Вінницькій та Одеській областях;
  • в другій половині дня локальні дощі ймовірні у Черкаській, Полтавській, місцями у Дніпрі з районами.

"Водночас більша частина півдня та східні області належатимуть зоні впливу антициклону Halil - тому тут буде сухо та сонячно", - зазначила Діденко.

Температура повітря 3 серпня також буде різнитися, в залежності від регіону. Тому:

  • на заході та північному заході України вона очікується низькою, протягом дня +19...+23 градусів;
  • у північних областях також дещо похолоднішає, +22...+25 градусів;
  • у центральній частині +29...+31 градусів, у Вінницькій +26....+28 градусів;
  • у східних областях буде спекотно, +30....+33 градусів;
  • на півдні України +30....+33, у північних районах Одеської області +27...+29 градусів.

Циклон буде &quot;бодатися&quot; з антициклонами Halil і Julian. Прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні 3 серпня (meteo.gov.ua)

Неділя, 4 серпня

У неділю, 4 серпня, вночі дощі з грозами очікуються практично повсюди в Україні, вдень 4 серпня захід та північ опиняться у сухому повітрі, а центр, схід та південь побудуть серед локальних грозових дощів.

Опади з грозами, за даними "Укргідрометцентра" ймовірні 4 серпня в наступних областях:

  • Одеська, Миколаївська, Херсонська;
  • Дніпропетровська, Запорізька;
  • Донецька, Луганська, Харківська;
  • Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська.

Спека на півдні та сході в неділю, 4 серпня, спаде. Так, в Криму до +32 градусів, а в Донецькій і Луганській облстях - до +31.

Циклон буде &quot;бодатися&quot; з антициклонами Halil і Julian. Прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні 4 серпня (meteo.gov.ua)

Погода у Києві

У Києві в суботу, 3 серпня, погода очікується прохолоднішою, вдень близько +24 градусів, часом дощ з грозою.

А вже в неділю, 4 серпня, в столиці переважатиме суха тепла погода.

"В Києві прояснить і потепліє, ідеальна погода - прогулянки по музеях, парках, морщити носа на сонці, зайнятися погрузкою-розгрузкою, це вже у кого яка неділя планується", - додала Діденко.

Погода в серпні 2024 в Україні

До цього синоптики розповідали, що погода в серпні 2024 в Україні очікується дуже стабільною та посушливою. Температура третього місяця літа коливатиметься від +12...+29 градусів. Опади очікують лише один день наприкінці місяця.

Крім того, як уточнювали в "Укргідрометцентрі", середня місячна температура в серпні 2024 року в Україні прогнозується в межах +20..+26 градусів, у Карпатах +17...+19 градусів. Це на 2 градуси (на південному сході країни на 2,5 градуси) вище за норму.

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