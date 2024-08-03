Ночью и утром почти всюду пройдут дожди. Погода на завтра в Украине

Завтра, 4 августа, над большей частью Украині будет "кружить" циклон. Поєтому дожди вероятны практически во всех регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В воскресенье, 4 августа, над значительной частью Украины еще будет прогуливаться циклон. Поэтому ночью и утром практически повсюду в Украине пройдут дожди, временами с грозами", - рассказала она.
Как отметила синоптик, днем запад и большинство севера уже попадут под влияние западного антициклона Julian, поэтому осадки здесь будут маловероятными.
"Но все же центр, местами юг и восток получат в воскресенье благословенную влагу от циклона", - констатировала Диденко.
Температура воздуха в течение дня ожидается +20…+27 градусов, на юго-востоке - Запорожская, Донецкая, Луганская области и Крым - до +28…+32 градусов.
В Киеве 4 августа дожди возможны ночью и утром.
"Завтра днем - прекращение осадков, прибавится солнца. Температура воздуха будет колебаться около +25 градусов", - добавила синоптик.
Как ранее сообщалось, часть Украины в субботу, 3 августа, попадет под действие циклона, оказавшись "в тисках" антициклонов Halil и Julian. 4 августа погода также будет неоднородной.
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