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Вночі та вранці майже всюди пройдуть дощі. Погода на завтра в Україні

Україна, Субота 03 серпня 2024 13:17
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Вночі та вранці майже всюди пройдуть дощі. Погода на завтра в Україні Фото: якою буде погода в Україні 4 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 4 серпня, над більшою частиною України "кружлятиме" циклон. Тому дощі можливі майже в усіх регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У неділю, 4 серпня, над значною частиною України ще прогулюватиметься циклон. Тому вночі та вранці практично повсюди в Україні пройдуть дощі, часом із грозами", - розповіла вона.

Як зазнчила синоптик, вдень захід та більша частина півночі вже потраплять під вплив західного антициклону Julian, тому опади тут будуть малоймовірними.

"Проте все ж центр, місцями південь та схід отримають у неділю благословенну вологу від циклону", - констатувала Діденко.

Температура повітря протягом дня очікується +20...+27 градусів, на південному сході - Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим - до +28...+32 градусів.

Погода у Києві

У Києві 4 серпня дощі можливі вночі та вранці.

"Завтра вдень - припинення опадів, побільшає сонця. Температура повітря коливатиметься близько +25 градусів", - додала синоптик.

Погода в Україні

Як раніше повідомлялося, частина України в суботу, 3 серпня, потрапить під дію циклону, опинившись "у лещатах" антициклонів Halil та Julian. 4 серпня погода також буде неоднорідною.

Детальніше про погоду в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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