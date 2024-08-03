Ночью и утром почти всюду пройдут дожди. Погода на завтра в Украине

Завтра, 4 августа, над большей частью Украині будет "кружить" циклон. Поєтому дожди вероятны практически во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В воскресенье, 4 августа, над значительной частью Украины еще будет прогуливаться циклон. Поэтому ночью и утром практически повсюду в Украине пройдут дожди, временами с грозами", - рассказала она.

Как отметила синоптик, днем ​​запад и большинство севера уже попадут под влияние западного антициклона Julian, поэтому осадки здесь будут маловероятными.

"Но все же центр, местами юг и восток получат в воскресенье благословенную влагу от циклона", - констатировала Диденко.

Температура воздуха в течение дня ожидается +20…+27 градусов, на юго-востоке - Запорожская, Донецкая, Луганская области и Крым - до +28…+32 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 4 августа дожди возможны ночью и утром.

"Завтра днем ​​- прекращение осадков, прибавится солнца. Температура воздуха будет колебаться около +25 градусов", - добавила синоптик.