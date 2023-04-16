Вночі в Сумській області очікуються заморозки

Вночі на понеділок, 17 квітня, на Сумщині очікуються заморозки. Вдарить мороз до -5 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумський гідрометцентр.
"Вночі 17 квітня по Сумській області та м.Суми на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0..-5°, (І-й рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Великдень, 16 квітня, у деяких областях України прогнозують дощі. При цьому в Криму та на Закарпатті прогріє до +20 градусів.
Зазначимо, що у трьох областях України сталися масштабні підтоплення. Зокрема, в Київській області через повінь розмило дамбу та в Іванкові затопило дороги.
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