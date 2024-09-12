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Вночі "Шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС, - ОВА

Фото: Хмельницька АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Один з російських дронів пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС. Це відбулось під час атаки РФ в ніч на 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"Сьогодні (12 вересня, - ред), під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції", - розповів він.

Пізніше, за даними голови ОВА, цей "шахед" був збитий силами ППО України.

"Росія свідомо прокладає маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило зокрема над атомними обʼєктами України, це вже не вперше. Це частина російської терористичної тактики", - вважає Тюрін.

Атака РФ по Україні

Після 2:00 в Україні оголосили тривогу через російські дрони. Зокрема, на Хмельниччині кілька разів лунали вибухи.

Також росіяни всьоме за вересень намагалися атакувати Київ. Загалом окупанти запустили 69 цілей по Україні - як дронів, так і ракет. ППО збила 44 "Шахеди" з 64 безпілотників, запущених РФ.

Крім того, загарбники масовано обстріляли Конотоп, в місті зникло світло, через атаку ситуація з електропостачанням в місті виявилась критичною. Постраждали 14 людей.

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